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الغذاء والدواء : استخدام حقن الحديد الوريدية بإشراف طبي في المستشفيات

21 يوليو 2024
الغذاء والدواء : استخدام حقن الحديد الوريدية بإشراف طبي في المستشفيات

وطنا اليوم:أصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء تحذيراً تؤكد فيه ضرورة شراء حقن الحديد الوريدية من الصيدليات والمستشفيات بما يضمن أنها مجازة ومسجلة أصولياً من قبل المؤسسة.
كما أكدت المؤسسة ضرورة استخدام حقن الحديد الوريدية تحت إشراف طبي في المستشفيات وبعد مراجعة الطبيب لوصف وتحديد الجرعات المناسبة، تجنباً لأي مضاعفات صحية محتملة وآثار جانبية أهمها رد الفعل التحسسي والذي قد يستدعي إجراءات طبية طارئة وذلك بسبب ما يشكله – في حالات نادرة – من خطر على الحياة.
وتترواح أعراض رد الفعل التحسسي من خفيفة إلى شديدة، وتشمل الأعراض الخفيفة :طفح جلدي أو حكة، احمرار الجلد، شعور بالدفء أو الوخز، تورم خفيف في مناطق معينة مثل الوجه أو اليدين، ضيق خفيف في التنفس أو صفير عند التنفس، فيما تشمل الأعراض الشديدة: الحساسية المفرطة أو الصدمة التحسسية مثل صعوبة شديدة في التنفس، سرعة أو عدم انتظام ضربات القلب، انخفاض شديد في ضغط الدم.
ودعت المؤسسة في حال ظهور أي من الأعراض المذكورة بعد استخدام حقن الحديد، إلى التوجه إلى أقرب مستشفى أو مركز طوارئ والإبلاغ عن هذه الأعراض.
وجاء التحذير ضمن إطار حرص المؤسسة العامة للغذاء والدواء على سلامة المواطنين وتعزيز الوعي بالاستخدام الأمثل للأدوية وبالطرق المعتمدة والآمنة


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