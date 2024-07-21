زين والتدريب المهني تُطلقان دورات تدريبية مجانية مكثفة

وطنا اليوم:في إطار جهودها المستمرة لدعم قِطاعي الشباب والتعليم، وحِرصاً منها على إمداد الشباب الأردني بالمهارات التقنية والرقمية التي تمكّنهم من الحصول على وظائف مُستدامة؛ أعلنت شركة زين الأردن وبالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني عن تطوير الدورات التدريبية المجانية التي تُطلقها منذ 16 عاماً في مراكز زين الستة المنتشرة في عدة محافظات، بحيث أصبحت دورات مكثّفة تتضمن 700 ساعة تدريبية في 3 تخصصات.

وعملت شركة زين الأردن على توسيع مظلة دوراتها التدريبية المجانية المُتاحة للذكور والإناث، والتي تُطلقها بشكل دوري في مجالات صيانة الأجهزة الخلوية، وصيانة أجهزة الألعاب الإلكترونية (PlayStation وXbox)، إذ كثّفت دوراتها لتصبح مُدتها 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر، تشمل المجالين العملي والنظري، ويكتسب خلالها المُتدرّبون المعلومات النظرية والعملية والأدائية المطلوبة، ليحصلوا على شهادات معتمدة لمزاولة هذه المِهن والحصول على فُرص وظيفية مباشرة بعد تخرّجهم، فيما تقوم زين بتشبيك خريجي مراكزها مع الشركات العاملة في قطاع أجهزة الألعاب الإلكترونية والأجهزة الخلوية، كما تقوم الشركة بدفع بدل المواصلات للطلبة بعد انتهاء فترة التدريب، وتزويدهم بكافة المعدات والأدوات المُستخدمة في الصيانة.

وبيّنت شركة زين بأن هذه المُبادرة تندرج في إطار مساعيها ضمن شراكتها الممتدة مع مؤسسة التدريب المهني لتنمية ورفد قِطاعي الشباب والتعليم، لا سيما التعليم والتدريب المهني والتقني، بالإضافة إلى المساهمة في تخفيض مُعدلات الفقر والبطالة لتعزيز واستدامة النمو الاقتصادي في المملكة، ورفد القِطاعات المهنية والتقنية بالطاقات الوطنية الشابة المؤهلة والقادرة على النجاح في كافة مجالات العمل عبر تحسين الانسجام بين النظام التعليمي والمهني من خلال موائمة المُتطلبات المُتغيرة لسوق العمل في ظِل الثورة الصناعية الرابعة، حيث ساهمت مراكز زين في رفد سوق العمل بأكثر من 2000 شاب وشابة تخرجوا منها، سطّر العديد منهم قصص نجاح مميزة عبر تأسيس مشاريعهم الخاصة في مجال صيانة الأجهزة، حيث وصلت نسب تشغيل خريجي المراكز حسب إحصائيات مؤسسة التدريب المهني إلى 80% للذكور و60% للإناث.

وكانت شركة زين الأردن أعلنت عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي عن إمكانية التسجيل في دوراتها المجانية عبر زيارة أحد فروع مراكزها في مؤسسة التدريب المهني في محافظات الزرقاء واربد والطفيلة والكرك والسلط، بالإضافة إلى مركز زين في كلية تدريب وادي السير- الأونروا للدورات المخصصة للاجئين الفلسطينيين، أو من خلال زيارة موقع مؤسسة التدريب المهني الإلكتروني: https://ereg.vtc.gov.jo/Zain_AppM.aspx.