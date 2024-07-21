الشبلي: تنفيذ 383 إنزالاً جوياً لمناطق لا تصلها المساعدات في غزة

وطنا اليوم:أكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، أن عدد الانزالات الجوية المنفذة من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والدول الصديقة والشقيقة بلغت 383 انزالاً جوياً دعت لها الضرورة لمناطق لا تصلها المساعدات عبر القوافل.

وقال خلال استضافته على برنامج من الألف إلى الياء عبر إذاعة “جيش إف إم” ، إنه يتم اللجوء إلى عملية الانزالات الجوية عندما يتعذر إيصال المساعدات لبعض المناطق، وذلك بناء على التقييم مع الجهات المختصة.

وأضاف أنه تم توقيع ما يزيد 87 اتفاقية لدعم وارسال المساعدات إلى قطاع غزة، حيث يتم ترجمة هذه الاتفاقيات إلى مساعدات غذائية وإغاثية وطبية وايوائية، مشيرا إلى أنه تم إرسال 2700 شاحنة وصلت إلى قطاع غزة.

وبين أنه يتم تجهيز القوافل بشكل يومي من خلال التبرعات والشراكات مع المنظمات الدولية والدول الصديقة.

وأشار الشبلي إلى أنه لم يبق في قطاع غزة إلا منفذ واحد وهو المنفذ الشمالي، وذلك بعد إغلاق معبر رفح، حيث نعمل بكل جهد على استدامة إيصال المساعدات وتكثيف إرسالها في الفترة المقبلة نتيجة زيادة حجم الاحتياج وزيادة انتشار الأمراض والأوبئة الناجم عن تدمير قوات الاحتلال البنية التحتية والصحية في القطاع.

وبين الشبلي أن متوسط حمولة الشاحنة بين 22 – 25 طن من المواد المختلفة، وهذه العملية تسبقها عملية تجهيز كبيرة، حيث تصل المواد من المُتبرع ويتم مطابقتها بعد الموافقة عليها والتدقيق على صلاحيتها وفق سلم الأولويات المطلوبة في غزة.

وقال إن شاحة المساعدات الواحدة إلى قطاع غزة تقطع مسافة 230 كلم وصولا إلى معبر المشالي، حيث يتم بعدها تفريغ المواد بالتنسيق مع الجهات الرسمية والمعترف بها دوليا مثل الأونروا واليونيسف داخل القطاع.

وشدد الشبلي أنه تم إرسال 240 ألف طن من المساعدات والمواد الغذائية والإغاثية الطبية، مشيراً إلى أن العملية مازالت مستمرة حتى لو توقفت الحرب.