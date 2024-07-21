السعودية تنفي أي دور لها في استهداف الحديدة اليمنية

وطنا اليوم:نفت وزارة الدفاع السعودية، فجر الأحد، ضلوع المملكة بأي شكل في الغارات الإسرائيلية في اليمن، مساء السبت.

وفي تغريدة عبر حسابها في إكس، نقلت وزارة الدفاع السعودية بيانا مقتضبا عن المتحدث باسمها، العميد تركي المالكي، قوله إن “المملكة ليس لها أي علاقة أو مشاركة باستهداف الحديدة”.

وشدد المالكي على أن “المملكة لن تسمح باختراق أجواءها من أي جهة كانت”.

وأفادت أفادت وكالة الأنباء التابعة للمتمرّدين “سبأ” مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 87 آخرين بجروح في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الحُديدة، المدينة الواقعة غربي اليمن على البحر الأحمر والخاضعة لسيطرة الحوثيين.