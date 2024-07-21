العرموطي يعلن عدم رغبته بالترشح للانتخابات: التاريخ يسجل ولن يرحم أحدا

وطنا اليوم_اعلن النائب صالح العرموطي عدم رغبته بالترشح لمجلس النواب العشرين. وقال العرموطي: اسمحوا لي أن أستأذنكم إخواني وأخواتي الكرام أصحاب النخوة والمروءة أن أعلن بعد التوكل على الله وراحة الضمير عدم رغبتي بالترشح لمجلس النواب العشرين بعد الاعتذار الشديد منكم أيها الأحبة ومن عائلتي وعشيرتي آل العرموطي الكرام فرسان الحق والعدل والرجولة والشهامة والنخوة والتاريخ والإباء الذين وقفوا إلى جانبي وساهموا في بناء هذا الوطن العزيز الغالي على قلوبنا وبناء مؤسساته وقد تقلدوا رجالها أعلى المناصب في الدولة سواء كانت السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية أو الأكاديمية أو القانونية أو النقابية والذين كان لهم أيضا حضور في مؤسسات المجتمع المدني وفي كل مرافق الدولة حفظهم الله إنسانا وتاريخا ومجدا شكرا لكم عائلتي الحبيبة فردا فردا.

وليعلم الجميع أن من أحد الاسباب قانون الانتخاب الذي حرمني من الترشيح على القائمة الوطنية وأن هناك أسبابا أخرى أوصلتني لهذه النتيجة سواء أكانت هذه الأسباب خاصة أحجم عن ذكرها أم أسباب عامة فليس كل ما يُعلم يُقال والتاريخ يسجل ولن يرحم أحدا ولا بد من التأكيد وليعلم القاصي والداني والقريب والبعيد أنني مع المشاركة في الانتخابات لتعزيز مسيرة بلدنا “وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ” والحمدلله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل دمتم و دام الأردن الحبيب على عقلي وقلبي وطنا حرا آمنا قويا مستقرا ترعاه عناية الرحمن.

أخوكم المحامي النائب صالح عبدالكريم العرموطي