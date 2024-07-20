محمد أبو الغنم، المدير التنفيذي للمالية المعيّن حديثاً في أورنج الأردن: خبرة ورؤية استراتيجية

وطنا اليوم-يبدأ المدير التنفيذي الجديد للمالية في أورنج الأردن محمد أبو الغنم، الذي تم تعيينه في هذا المنصب ابتداء من 1 تموز، مسيرته بخبرة طويلة ومميزة داخل مجموعة أورنج وخارجها.

يحمل أبو الغنم درجة البكالوريوس في الهندسة الإلكترونية من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، ودرجة الماجستير في هندسة الاتصالات المتنقلة من المدرسة الوطنية العليا للاتصالات في باريس، ويعمل حالياً للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من كلية إدارة الأعمالESCP في باريس، كما التحق بعدة دورات حول إدارة الشؤون المالية والتخطيط الاستراتيجي من مؤسسات ومعاهد عالمية مثل BCG وHEC في باريس.

عقب مسيرة تكللت بالنجاح في مجموعة أورنج في عدة دول في أوروبا حيث لعب دوراً محورياً في تطوير الأعمال وقدم مساهمات كبيرة في مجال كفاءة الأداء ومشاريع المسؤولية المجتمعية، يأتي أبو الغنم كمدير تنفيذي للمالية في أورنج الأردن في تتويج لأكثر من ١٥ عاماً من النجاحات في مناصب ومسؤوليات عدة.

شغل أبو الغنم منصب مدير الرقابة المالية في أورنج الأردن منذ عام 2016 إلى عام 2020، ومدير الرقابة التكنولوجية في أورنج بلجيكا خلال الفترة من 2014 إلى 2016، كما عمل كمحلل استراتيجي في قسم الدراسات الاستراتيجية في مجموعة أورنج العالمية من 2011 إلى 2014.

وعلى مدار الأعوام من 2008 إلى 2011 عمل أبو الغنم في مجموعة أورنج في فرنسا كمدير مشاريع أداء الشبكات والكلفة الإنتاجية، ويمتلك رؤية داعمة للاستثمارات في قطاع الاتصالات والمجالات الرقمية.

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نبذة عن Orange الأردن

أورنج الأردن هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة Orange المتواجدة في 26 دولة حول العالم، حيث تنطلق في عملياتها انسجاماً مع استراتيجية المجموعة ” قيادة المستقبل”، وتعمل انطلاقاً من مكانتها كمزود رقمي رائد ومسؤول على ترجمة رؤية التحول الرقمي الوطنية. تضع أورنج الأردن خدمة المجتمع ضمن أولوياتها، لذلك تنفذ استراتيجية متكاملة للمسؤولية المجتمعية تتضمن أربعة محاور رئيسية تشمل التعليم الرقمي، والشمول الرقمي، والريادة، والمناخ والبيئة.

يضم فريق أورنج الأردن أكثر من 1600 موظفة وموظف، يعملون على تقديم أفضل تجربة للزبائن من خلال حلول متكاملة تشمل خدمات الاتصال الثابت، والخلوي، والإنترنت، والبيانات وحلول الحياة الذكية لما يقارب 4.1 مليون زبون في الأردن من خلال 301 معرضاً وموقعاً في جميع أنحاء المملكة.

تتسم الحلول الرقمية التي تقدمها أورنج الأردن بالشمولية حيث تخدم بالإضافة إلى الأفراد، الأعمال والشركات عبر مجموعة حلول القطاع المؤسسي والشركات المندرجة ضمن علامتها التجارية (Orange Business).

توظف أورنج الأردن قيمها الرئيسية المتمثلة في الاهتمام، والتركيز ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، واﻟمرونة، واﻟﺘﻌﺎون، واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، والتميز واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، لتسهم في تحقيق رؤية التمكين الرقمي.