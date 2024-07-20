بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. مجتمع مدني

بني حمد يكتب : كلمة حق بهذا الرجل

منذ ساعة واحدة
بني حمد يكتب : كلمة حق بهذا الرجل

وطنا اليوم_

نضال البطاينة (أمين عام حزب إرادة) كما يحب أن نناديه دون أي ألقاب على الرغم من استحقاقه لقب “معالي” الذي ناله بإرادة ملكية، في الوقت الذي يغضب فيه أقل مسؤول في الدولة عندما ننسى ذكر عطوفته أو سعادته أو معاليه عند مخاطبته، مما يدل على أن هذا الشخص لا يسعى لأي منصب أو جاه. وجدت فيه الإصرار على تحقيق رؤية جلالة الملك في إنجاح العمل الديمقراطي الحزبي. لم أقتنع يوماً ولم أكن أنوي الانتساب إلى أي حزب كغيري من المواطنين، ولكن عند لقائي به وجدت فيه الرجل المناسب في المكان المناسب صاحب مشروع إصلاحي حقيقي يدير الحزب بعد أن تبوأ الأمانة العامة بانتخاب حر ديمقراطي بكل جدارة واستحقاق.

لديه عدة ثوابت، منها أن من يسعى إلى الانتساب للحزب لمصلحة شخصية غير مرحب به (على الرغم من معرفته بأنه سيلاقي هجوماً شرساً ضده)، ولكنه مضى في طريقه وأكد على أن هذا الحزب ليس للنخب السياسية وإنما للكادحين من أبناء الشعب وللشباب اليافعين. شعاره: من لديه فكرة بناءة لبناء الوطن مرحب به في أي وقت وحين، وهذا ما نحتاجه كرافد أساسي للحزب.

لم يكن يوماً صاحب شعارات جوفاء. لم يتوانَ عن تلبية أي دعوة لشرح مبادئ الحزب وأهدافه. زار كل بقعة في الأردن من الريف للبادية للمدن. كل من يستمع له يعي يقيناً صدق حديثه لأن كلامه نابع من القلب.

شهادتي به مجروحة، إلا أنه من الواجب أن أوضح سبب الهجوم الشرس الذي يتعرض له شخصياً قبل الحزب نفسه. سر على بركة الله من أجل إنجاح مسيرة التحول الديمقراطي مع بقية الأحزاب لتحقيق رؤية جلالة الملك المفدى في الانتقال إلى المئوية الثانية للدولة الأردنية على أسس متينة من القوة والديمقراطية والمشاركة الشعبية.

الدكتور نشأت بني حمد

رئيس اللجنة الإدارية

مكتب حزب إرادة في لواء الكورة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:16

الترخيص المتنقل للمركبات في لواء بني كنانة بهذا الموعد

12:57

التين المغشوش واستخدام مادة الديزل

12:49

العتبة الانتخابية استدراك متأخر أم انقلاب على رؤية التحديث السياسي؟

12:44

بنك ABC في الأردن يدعم جهود وزارة التنمية الاجتماعية

12:40

محمد أبو الغنم، المدير التنفيذي للمالية المعيّن حديثاً في أورنج الأردن: خبرة ورؤية استراتيجية

11:05

جرش” يطلق مهرجان المونودراما المسرحي الثاني بمشاركة عربية

10:46

بسبب تصدير مكونات لإيران لاستخدامها في الطائرات المسيرة .. التحقيق مع شركة حكومية بولندية

09:25

الحالة الجوية المتوقعة للأيام الثلاثة القادمة

08:21

الصفدي: إفلات إسرائيل من العقاب يجب أن ينتهي

22:50

الأخوات طنب: آمال ورونزا وفاديا..روائع الفن في “جرش”2024

22:48

حزب إرادة في لواء الكورة هو القائد والموجه للشباب

22:38

الملكاوي يكتب ..حزب إرادة: منارة الأمل في وجه الهجمات الظالمة

وفيات
وفيات الجمعة 19-7-2024وفيات الخميس 18-7-2024وفيات الأربعاء 17-7-2024نعي قامة علمية ووطنيةوفيات الثلاثاء 16-7-2024