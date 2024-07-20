الحالة الجوية المتوقعة للأيام الثلاثة القادمة

وطنا اليوم_السبت نهاراً: بقاء الطقس صيفي اعتيادي في المرتفعات الجبلية والسهول وحار في باقي المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

لـيــلاً: الطقس معتدل في أغلب المناطق ، و حار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

التنبيهات:

– مراعاة تأثير درجات الحرارة المرتفعة على الجسم لفترات طويلة وقت الذروة في مناطق الاغوار والعقبة.

الاحد نهاراً: يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة ، حيث يسود طقس حار نسبي في معظم المناطق، وحار جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

لـيــلاً: الطقس معتدل في أغلب المناطق ، و حار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

التنبيهات:

– مراعاة تأثير درجات الحرارة المرتفعة على الجسم لفترات طويلة وقت الذروة خاصة في مناطق الاغوار والعقبة

الاثنين نهاراً: يستمر الطقس حار نسبي في معظم المناطق، وحار جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

لـيــلاً: الطقس معتدل في أغلب المناطق ، و حار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.