بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الصفدي: إفلات إسرائيل من العقاب يجب أن ينتهي

منذ 21 ثانية
الصفدي: إفلات إسرائيل من العقاب يجب أن ينتهي

وطنا اليوم_قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، إنّ إفلات إسرائيل من العقاب يجب أن ينتهي، بعد إعلان محكمة العدل الدولية، رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

وأضاف الصفدي عبر “إكس”، أنّ رد فعل إسرائيل على حكم محكمة العدل الدولية وقرار الكنيست لمنع تحقيق حق الشعب الفلسطيني في الحرية يثبت تجاهل إسرائيل الكامل القانون الدولي.

وأكد الصفدي ضرورة وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، ووجوب توقف جرائم الحرب التي ترتكبها، وقال: “تجب محاسبة إسرائيل”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:50

الأخوات طنب: آمال ورونزا وفاديا..روائع الفن في “جرش”2024

22:48

حزب إرادة في لواء الكورة هو القائد والموجه للشباب

22:38

الملكاوي يكتب ..حزب إرادة: منارة الأمل في وجه الهجمات الظالمة

21:44

**رسالة من الشيخ القلاب إلى نضال البطاينة

20:43

الحكومة الهولندية: التصريحات المسيئة للأردن لا تمثل مواقفنا

20:37

بلومبرغ: المسؤولين حول العالم يسارعون إلى ترميم علاقاتهم مع ترامب

20:31

لماذا يكرهُ الأتراكُ العربَ؟ ولماذا يطالبونَ بطردِ اللاجئين السوريين؟

20:26

شكر وعرفان الى مدير مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات على سرعة الاستجابة في قضية معالجة الطفلة منى

20:24

خبراء: سياسات الاحتلال بالضفة تدفع للتهجير والسيطرة على الأرض

20:17

صحيفة : واشنطن لجأت لدولة ثالثة لمنع بوتين من تزويد أنصار الله بصواريخ متطورة

19:50

العموش: حزب إرادة يواصل الالتزام برؤية القيادة ويشدد على التصدي للمؤامرات

19:37

الأردن يرحب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية

وفيات
وفيات الجمعة 19-7-2024وفيات الخميس 18-7-2024وفيات الأربعاء 17-7-2024نعي قامة علمية ووطنيةوفيات الثلاثاء 16-7-2024