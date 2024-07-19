سلاح الجو الملكي يشارك بمعرض AIR TATTOO في بريطانيا

وطنا اليوم:افتتح سلاح الجو الملكي الأردني جناحه المشارك في المعرض العسكري الدولي AIR TATTOO اليوم الجمعة، في قاعدة فيرفورد في مدينة سويندون، بحضور قائد سلاح الجو العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات.

وقال قائد سلاح الجو الملكي: إن مشاركة سلاح الجو في المعرض جاءت لتعزيز العلاقات الدولية وأواصر التعاون المشترك ما بين القوات المسلحة الأردنية والدول المشاركة، والاطلاع عل آخر التطورات التي ظهرت في مجال علم الطيران سواءً النقل أو المقاتل والاستفادة من تجارب وخبرات المشاركين لتسخيرها وتوظيفها في منظومة السلاح مستقبلاً بما يتناسب مع طبيعة العمل.

وأضاف العميد الركن الطيار الحياصات: أن المشاركة هذا العام نوعية، تتمثل بطائرة C130 صُمم الشكل الخارجي لها، بصورة خاصة من الإنزالات الجوية الإنسانية التي تنفذها مرتبات السلاح في قطاع غزة وهي رسالة إنسانية للعالم أجمع، مضمونها ينص على موقف الأردن الثابت بقيادته الهاشمية الحكمية تجاه القضية الفلسطينية بشكل عام، وإظهار الجهد الكبير الذي تقوم به القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في إرسال المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء رغم البيئة العملياتية الخطرة نتيجة الحرب الذي يتعرض له القطاع، إضافةً إلى صورة لشعار اليوبيل الفضي كدلالة تشير إلى 25 لاستلام جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، وطائرتان من نوع F16 مقاتلة و معرضاً للصور يتضمن مراحل تطور الدولة الأردنية وأبرز المعالم السياحية الموجودة فيها.

من جهته قال قائد النقل الجوي العقيد الركن الطيار عماد بزاودغ: إنه تعتبر الجائزة الفخرية للمعرض الدولي AIR TATTOO هي سيف الملك الحسين بن طلال رحمه الله، علماً بأن المعرض يحمل الرقم القياسي في موسوعة غينس كأكبر عرض جوي، بسبب المشاركة الواسعة من مختلف دول العالم والذي يتم خلاله التنافس على أفضل عرض جوي ثابت ومتحرك ما بين المشاركين.

يشار إلى أن سلاح الجو الملكي الأردني يشارك سنوياً في هذا المعرض الدولي، وحصل خلال العامين الماضيين على جائزة المركز الأول كأفضل عرض جوي ثابت