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40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

منذ ساعة واحدة
40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

وطنا اليوم:أدى آلاف المصلين، صلاة الجمعة اليوم ، في رحاب المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، وسط إجراءات عسكرية مشددة، فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.
وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، أن نحو 40 ألف مصل، أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط انتشار لقوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد، حيث تمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.


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