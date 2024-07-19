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عطل تقني يؤثر على وسائل إعلام ومطارات ومستشفيات حول العالم

منذ ساعتين
عطل تقني يؤثر على وسائل إعلام ومطارات ومستشفيات حول العالم

وطنا اليوم:طلبت هيئة الطيران الأميركية، الجمعة، من كل الرحلات الجوية الهبوط بسبب خلل تقني بالحواسيب.
وأثر الخلل التقني العالمي على العمليات في مختلف البلدان بما في ذلك المطارات الإسبانية وشركة الطيران التركية ووسائل الإعلام والبنوك الأسترالية.
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة مايكروسوفت عن خلل في نظامها العام العالمي
وقال وسائل إعلام إسرائيلية ان هناك عطل تقني عالمي يؤثر على أنظمة الحاسوب في جميع أنحاء البلاد

مطارات خارج الخدمة
أعلن مطار برلين الجمعة وقف الرحلات الجوية حتى الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش.
وقالت الشركة المشغلة للمطار في منشور على منصة إكس إن المطار يعاني من تأخير في تسجيل وصول الركاب بسبب خلل فني.
وقالت كذلك الخطوط الجوية التركية اليوم إنها تواجه مشكلات في أنظمة الحجز وتسجيل وصول الركاب وإصدار التذاكر بسبب خلل فني عالمي.
وذكر مكتب المساعدة الخاص بالشركة التركية في منشور على إكس أن العمل جار على حل المشكلة.

توقف بث سكاي نيوز البريطانية
توقفت قناة سكاي نيوز البريطانية عن البث المباشر الجمعة.
وقال ديفيد رودس الرئيس التنفيذي لشبكة سكاي نيوز على إكس: “لم تتمكن سكاي نيوز من البث التلفزيوني المباشر هذا الصباح، ونبلغ المشاهدين حاليا أننا نعتذر عن الانقطاع”.
كما توقف العمل في النظام الطبي في بريطانيا بسبب مشاكل في أنظمة العمل.


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