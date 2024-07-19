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ضمادة أذن ترمب تتحول إلى رمز للشجاعة بين أنصار الحزب الجمهوري

منذ ساعة واحدة
ضمادة أذن ترمب تتحول إلى رمز للشجاعة بين أنصار الحزب الجمهوري

وطنا اليوم:برزت صرخة جديدة في عالم الموضة خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي هذا الأسبوع، حيث وضع بعض الحاضرين ضمادات مزيفة على الأذن في بادرة رمزية لدعم دونالد ترامب.
وظهر ترامب في المؤتمر وهو يضع ضمادة كبيرة على أذنه اليمنى، حيث أُصيب برصاصة خلال تجمع انتخابي، السبت الماضي.
وقالت مندوبة ولاية أريزونا سوزان إلسورث: “نساعد الرئيس ترامب في إطلاق صرخة جديدة في عالم الموضة… ونتضامن معه في ما أصابه. ونريد فقط أن يعرف قدر حبنا له”.
واختتم المؤتمر الذي استمر 4 أيام بكلمة ترامب، التي أعلن فيها قبول ترشيح الحزب الجمهوري لمواجهة الرئيس المنتمي إلى الحزب الديمقراطي جو بايدن.
وعقد المؤتمر بعد يومين فقط من نجاة ترامب من محاولة اغتيال تعرض لها في تجمع انتخابي في بنسيلفانيا.
وقُتل أحد المشاركين في التجمع الانتخابي وأصيب آخران بجروح خطيرة، بينما أصيب ترامب في أذنه.
واحتلت صورة ترامب رافعا قبضته بعد إطلاق النار عليه فيما كان عناصر من جهاز الخدمة السرية يرافقونه، عناوين الأخبار في كل أنحاء العالم وانتشرت بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي.


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