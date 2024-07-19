مقربون من الرئيس الأمريكي: بايدن بدأ يدرك عدم قدرته على هزيمة ترامب وقد ينسحب من السباق

وطنا اليوم_ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن أشخاص من الدائرة الداخلية للرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه يدرك عدم قدرته على الفوز في الانتخابات المقبلة وأنه قد يضطر إلى الانسحاب من السباق.

وبحسب ما نقلته الصحيفة فإن المقربين من الزعيم الأمريكي أكدوا أنه “بدأ يتصالح مع فكرة” أنه لن يتمكن من هزيمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال أحد المصادر إنه “لن يكون مفاجئا” أن يصدر بايدن إعلانا قريبا ويقدم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بديلا له، لكن مصدرا آخر يؤكد أن الرئيس لم يتخذ قرارا نهائيا بعد.

وكان موقع “أكسيوس” الإخباري قد ذكر في وقت سابق الخميس، أن بايدن قد يعلن انسحابه من السباق الانتخابي يومي 20 و21 يوليو بسبب الضغوط المتزايدة من قادة الكونغرس وأعضاء الحزب الديمقراطي والأصدقاء.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد ذكرت في وقت سابق أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس تعتبر المرشحة الأكثر ترجيحا لخلافة بايدن إذا انسحب من السباق الانتخابي.

ويعتقد حوالي 73% من مؤيدي الحزب الديمقراطي أن هاريس يجب أن تكون المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، وفقا لنتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها مجلة “إيكونوميست” وشركة استطلاعات الرأي “يوغوف” والتي صدرت في 11 يوليو الجاري.