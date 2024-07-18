الأردنية لإحياء التراث تنهي عملية نقل القطار البخاري من عمّان إلى معان..صور

وطنا اليوم:قالت الشركة الأردنية لإحياء التراث، إنها أنهت فجر اليوم الخميس الموافق 18/07/2024، نقل القطار البخاري من العاصمة عمّان إلى محافظة معان، وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ومؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني “الشريك الاستراتيجي”.

وتأتي عملية نقل القطار، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين خلال زيارته الأخيرة لمحافظة معان نهاية شهر شباط الماضي ، والتي رافقه فيها سمو الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد.

وبعملية النقل هذه، تكون الشركة قد أنهت المرحلة الأولى من خطة تشغيل القطار في محيط محافظة معان، ومن المقرر البدء بالمرحلة الثانية من الترتيبات التشغيلية للقطار.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة الأردنية لإحياء التراث هي أحد المشاريع التنموية التابعة لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، وهي صاحبة مقترح “مثلث النهضة” الذي يجمع بيت الشريف الحسين بن علي في العقبة، قصر الملك المؤسس في معان، وعرض الثورة العربية الكبرى في وادي رم. وهي المعنية بتشغيل هذه المواقع لتوفير تجربة سياحية استثنائية لمختلف الفئات.