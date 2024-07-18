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تحذير أميركي لإيران.. ومخاوف من أنشطة نووية “مريبة”

منذ ساعة واحدة
قاعدة صاروخية تابعة لحرس الثورة الإسلامية

وطنا اليوم_كشف تقرير لموقع “أكسيوس” أن الولايات المتحدة حذرت إيران سرا بشأن أنشطة نووية مشبوهة قد تُستخدم في إنتاج سلاح نووي.

 

ونقل “أكسيوس” يوم الأربعاء عن ثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين لم يذكر أسماءهم أن واشنطن وجهت تحذيرا سريا لإيران الشهر الماضي تعبّر فيه عن مخاوفها إزاء أنشطة بحث وتطوير إيرانية قد تُستخدم في إنتاج سلاح نووي.

 

ويأتي هذا التحذير الذي كشف عنه “أكسيوس” وسط تزايد القلق الدولي بشأن برنامج إيران النووي، وتأكيد الولايات المتحدة على أهمية التزام إيران بالاتفاقيات والمعايير الدولية المتعلقة بالطاقة النووية.

 

وكان القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني قد قال لمجلة نيوزويك في مقابلة نشرت الثلاثاء إن طهران لا تزال منفتحة على استئناف المفاوضات مع واشنطن بشأن استعادة المشاركة المتبادلة في الاتفاق النووي.


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