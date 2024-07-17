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عاجل.. “الشوبكي” يدعو المتقاعدين للمشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة

منذ ساعة واحدة
عاجل.. “الشوبكي” يدعو المتقاعدين للمشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة

وطنا اليوم_أكد اللواء الدكتور إسماعيل الشوبكي، المدير العام للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، أهمية عدم التفرج على المشهد السياسي، مشدداً على دور المتقاعدين في التأثير على صنع القرار من خلال المشاركة في انتخابات 10 أيلول المقبل.

 

خلال لقائه مع المتقاعدين العسكريين في إقليم الشمال بإربد، وحضور الأمين العام لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، دعا الشوبكي إلى التصويت لصالح البرامج والبرامج الانتخابية بدلاً من التوجهات الشخصية، تماشياً مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

 

وفي ذات اللقاء، أوضح الدكتور الخوالدة أن الوزارة تعمل على زيادة الوعي بأهمية المشاركة في الانتخابات عبر خطة وطنية تشمل الإعلام والمؤسسات الرسمية، مشيراً إلى أن الحكومة تبقى على مسافة واحدة من جميع المرشحين. وأكد على ضرورة أن يكون تصويت الناخبين مبنياً على البرامج الانتخابية بدلاً من المصالح الشخصية، لخلق برلمان يعبر عن تطلعات المواطنين.

 

كما أكد الخوالدة أن الانتخابات المقبلة ستشهد دخول 41 نائباً من الأحزاب، مع تمثيل أكبر للشباب والنساء، مؤكداً على أهمية الأحزاب في العملية السياسية ودور النواب في الرقابة والتشريع. واستعرض الخوالدة أيضاً ملامح النظام الانتخابي الجديد، وأكد على أن المشاركة الفعالة في الانتخابات هي السبيل لضمان انتخاب ممثلين حقيقيين للناخبين.

 

في الختام، عبر المتقاعدون العسكريون عن أملهم في أن يسفر المجلس النيابي الجديد عن تحقيق آمال وطموحات المواطنين.


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