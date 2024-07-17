التكتل الوطني لأبناء بئر السبع يخوض الانتخابات النيابية عن قوائم “عزم”

وطنا اليوم_قال رئيس التكتل الوطني الاردني لأبناء بئر السبع وعضو المكتب السياسي لحزب عزم الدكتور خالد أبو ربيع، بإن اللجنة الداخلية التي شكلها التكتل لاختيار المرشحين قد اختارت 11 مرشحا منهم 9 مرشحين على مستوى القوائم المحلية في ستة محافظات (ستة دوائر انتخابية)، وأيضا التنسيب بمرشحين على القائمة العامة لحزب عزم.

ويهيب التكتل ابناء قبائلنا جميعا العمل لتعزيز النهج الديمقراطي من خلال المشاركة الايجابية في الانتخابات وتحمل الجميع المسؤولية لاختيار الحزب الذي يحمل البرنامج والرؤية لتعزيز قدرات الوطن في جميع المجالات واختيار الاشخاص القادرين على السير برؤية جلالة الملك لمستقبل الاردن في المجالات السياسية والاقتصادية التي تعزز مكانة المملكه مستقبلا.

واكد التكتل على معالجة الاوضاع الاقتصادية التي ستكون ضمن اولويات مرشحي التكتل من خلال العمل على تمكين برنامج حزب عزم الاقتصادي الذي وضع خارطة طريق لمعالجة مشكلتي الفقر والبطاله بالتركيز على خلق فرص عمل من خلال تعزيز قطاع الاستثمار في المجال السياحي والمشاريع انتاحية الصغيرة والمتوسطة في المحافظات وتعزيز الاستثمار في قطاع اللوجيستك ويؤكد ايضا ضرورة الاهتمام بنوعية التعليم ومستوى الخدمات الصحية المقدمه وفي هذا السياق سيطالب التكتل من خلال مرشحيه الحائزين على ثقتكم في مجلس النواب بشمول كافة الاردنيين بالتامين الصحي وانشاء مستشفيات حكوميه جديده في كافة المحافظات ودعمها بكوادر اردنيه من أبناء الوطن .

ويؤكد التكتل بان نوابنا في المجلس القادم وبالتشارك مع حزب عزم وكتلتة البرلمانية سوف يتحمل المسؤولية بايلاء قضاياكم وهمومكم ويقع على عاتقهم بطرحها ومتابعتها في اطار مسؤولياتهم التشاركية مع السلطة التنفيذية.

وشدد رئيس التكتل على ان المرحله المقبله سشتهد وجود احزاب برامجيه في مجلس النواب وان سبيلنا لخدمة أبناءنا ووطننا هو المشاركه في الانتخابات واختيار المرشح بناء على برنامجه التي تعكس المصلحة الوطنية.