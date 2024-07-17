ورشة توعوية “نحو صيف آمن” لتعزيز الوعي بالوقاية من التسممات الغذائية وتلوث المياه

وطنا اليوم:أطلق مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات ومحافظ جرش الدكتور فراس الفاعور فعاليات الورشة التوعوية بعنوان “نحو صيف آمن” بهدف تعزيز التوعية بالوقاية من التسممات الغذائية وتلوثات المياه .

وأكد مهيدات في كلمته على أن الأمن الغذائي والدوائي جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني، وأن جهود كافة الجهات الوطنية والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية التي تسهر على أمن الوطن، متظافرة بشكل تشاركي لما فيه المصلحة الوطنية العليا.

ولفت إلى تاريخ الأردن الذي تمكن بفضل قيادته الهاشمية وشعبه من دخول المئوية الثانية مسطرا قصة نجاح في بناء وتعزيز الأردن الآمن الصامد الذي يحقق المستحيل رغم ما تعاقب عليه من تحديات، مشكلا نموذجا في تحقيق الإنجازات وتكامل وتضامن الجهود الوطنية لخدمة الوطن في ظل قائد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى، وأعرب مهيدات عن شكره وتقديره لما تقدمه محافظة جرش وبلدية جرش ومديرية صحة جرش للمؤسسة.

من جهته أشار مدير مديرية صحة محافظة جرش الدكتور محمد الطحان إلى رؤية سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظة الله ورعاه بأن الإنسان أغلى ما نملك لافتا إلى رسالة وزارة الصحة المتمثلة بمجتمع آمن صحياً متمتع برعاية صحية شاملة ذات جودة عالية وتوفير منظومة صحية متكاملة تعزز صحة الفرد والمجتمع وتقدم الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية بعدالة وجودة والقيام بالدور التنظيمي والرقابي على الخدمات المرتبطة بصحة وسلامة المواطن وتفعيل الشراكة مع الجهات ذات العلاقة وصولاً إلى التغطية الصحية الشاملة.

وأضاف أنه من هذا المنطلق ارتأت مديرية صحة محافظة جرش وبالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء عقد هذه الورشة التوعوية للوقاية من التسممات الغذائية وتلوثات المياه مما يعكس التعاون والتكامل ما بين وزارة الصحة الأردنية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والمؤسسات الأخرى للوصول بالمواطن الأردني إلى حياة آمنة وكريمة.

وتضمنت الورشة عدة محاضرات توعوية تستهدف أصحاب المنشآت الغذائية منها محاضرة حول سلامة الغذاء وارتباطها بالتسممات الغذائية قدمها مدير فرع المؤسسة في جرش المهندس عبد اللطيف الأشقر، ومحاضرة حول أثر التغير المناخي على جوده المياه قدمها مدير مديرية صحة البيئة المهندس أحمد البرماوي، فيما قدم رئيس شعبة التوعية في فرع المؤسسة في جرش المهندس إسكندر ابوغزلة محاضرة حول الدور الرقابي على الغذاء .

إضافة إلى محاضرة حول التعريف بأعمال قسم البيئة قدمها رئيس قسم البيئة الدكتور صبحي قوقزة، ومحاضرة حول الدور الرقابي على محطات التحلية قدمها المهندس عماد الشولي ومحاضرة حول دور المختبرات في الرقابة على المياه قدمها نهاية القناص، فيما قدم رامي داوود محاضرة حول الرقابة على الينابيع غير المستغلة والسيل.