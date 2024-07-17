الخرابشة: شراء 20 حافلة جديدة للباص السريع

وطنا اليوم:قال المدير التنفيذي للنقل في أمانة عمان رياض الخرابشة، إن الشركة اشترت 20 حافلة جديدة للباص السريع وستصل قبل نهاية العام.

وأضاف أن عدد الحافلات الكلي في خطوط الباص السريع بعمان والزرقاء سيرتفع مع نهاية العام إلى 185 حافلة.

وأظهرت ورقة بحثية صادرة عن البنك الدولي تأثيرات إيجابية لمشروع الباص سريع التردد في عمان على إنتاجية العمال، حيث ارتفعت نسبة الإنتاجية بين 4.4% و5% في المرحلة الأولى، وبين 7.2% و7.6% في المرحلة الثانية من المشروع.

وحملت الورقة البحثية عنوان “تأثير تحسينات النقل العام على الرفاهية والإنتاجية في عمان”، وأوضحت أن عمال قطاع الصناعة كانوا الأكثر استفادة من هذا المشروع.

وقد ساهم الباص سريع التردد في حل مشاكل التنقل، مما سهل وصول العمال إلى مراكز عملهم والعودة إلى منازلهم، وخاصةً أولئك الذين يسكنون بعيدًا عن مركز المدينة.

وتعد هذه النتائج مؤشرًا إيجابيًا على تأثير تحسينات النقل العام في رفع مستوى الرفاهية والإنتاجية لدى العاملين، مما يعزز الجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية للنقل في العاصمة الأردنية