إعلان أسماء المشاركين في بشاير جرش للمواهب الشابة

وطنا اليوم:أبدى المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوي ارتياحه الكبير لما وصل إليه برنامج بشاير جرش للمواهب الشابة في نسخته الحادية عشرة، مؤكدا على دوره الأصيل كمنجم خصب يمدّ الساحة الثقافية والفنية بمبدعين حقيقيين من خلال الكشف عن مواهبهم وتقديمها للمجتمع لدعمها ورعايتها.

وأضاف سماوي خلال الإعلان عن أسماء الشباب المشاركين في النسخة الحادية عشرة للبرنامج، بعد سلسلة من عمليات البحث والتنقيب والتقييم أشرف عليها مختصون كل في حقله الإبداعي، أن المهرجان لم يتوانَ عن دعم الشباب، وسيوفر لهم ظهوراً متميزاً ولافتا.

وأشار سماوي إلى أن كافة فعاليات البرنامج ستكون على مسارح وقاعات عرض المركز الثقافي الملكي للفترة من 25 تموز وحتى الأول من آب، تسهيلا على المشاركين وذويهم.

وبدوره قال مدير البرنامج الأديب الإعلامي رمزي الغزوي، إن البرنامج لا يصنع شاعرا أو كاتبا أو فنانا بل يكمن دوره في البحث والتنقيب عن المواهب الحقيقية الاصيلة والتأشير إليها، وتوفير منصة لإطلاقها وإبرازها؛ لتأخذ حقها في الرعاية والعناية والدخول في خدمة الحياة.

وأضاف الغزوي أنه سعيد لتزايد أعداد المتقدمين للمشاركة في البرنامج عاما إثر عام مبيناً أن البرنامج الذي انطلق في عام 2012 يُعنى بالشعر، القصة، السينما، الفن التشكيلي، التصوير الفوتوغرافي، والخط العربي، مثنيا على دعم وتشجيع اللجنة العليا والإدارة التنفيذية للمهرجان والجامعات الحكومية والخاصة، والأدباء والفنانين الذين زكّوا أسماء مبدعين للمشاركة.

وسيشارك في حقل الشعر كل من، أريج محمود عبد بريص، محمود محمد ياسر يوسف، وعد محمد طاهر القدومي، هدى محمد علي مخاترة، عبد الله يوسف عبدالرزاق الزعبي، خلود إبراهيم خليل الواكد، صلاح عدنان الزعبي، عبد الرؤوف الصمادي،

يزن صالح سليمان أبو عودة، وماسة حسام الزعبي.

وفي حقل القصة القصيرة، حلا باسم فهد القبيلات، ختام ماهر يوسف الحنيطي، عنود وليد رسمي مرجي، زين مصلح عبدالفتاح النجار، رزان فواز صبرة الكسواني، فاطمة سلامة عبد المنصف الماظ، رهف علاء الدين أحمد الغرايبة، سلمى ماهر محمد أحميد، أسامة مهدي الكبيسي، سالي باسل خليل، هشام أكرم سمّور،

وتالا أحمد فسفوس.

وفي حقل السينما، عمرو بيومي، ناتالي الكسواني،

عبدالله بدوي، أحمد أيوب، وفرح الديري، وفي حقل التصوير الفتوغرافي، قصي ابراهيم النعانعة، يونس محمد الرواشدة، أحمد ناهد عوض، حسن أسامة جوهر، صدام يحيى بني حمد، أحمد عبدالله هزاع عثمان، أحمد العورتاني، عبادة رائد قاحوش، حسام عصام كمال، وعلي عمر زكي.

وفي حقل الفن التشكيلي، مايا محمد الملاك، ⁠مرام محمد أبو سنينة، محمود عصام شاهين، أحلام عماد العارضة، ⁠تالا عارف التميمي، ⁠نيبال أيمن العدوان، مريم نبيل صلاح، تسنيم ضياء الظاهر، شروق محمد نصيف، أحمد عبد الله حماد، غالية أسامة محمود، رزان ياسر العسلي، حسين عبد الرزاق المناصير،

⁠صالح محمد النابلسي، ⁠عبد الله إبراهيم الصوص، أسماء يوشع باكير، ⁠آية فخر خليفات، ⁠رشا “محمد سمير” عمرو، ⁠أمينة حسن محمود علي، ريم محمود لحلوح،

مرح رائد العموري، ⁠يارا عبدالله الخطيب، ⁠مريم أشرف سمور، ⁠رمز محمد الغزيوات، ⁠شيماء قاهر عطعوط،

عمر محمود حماد، ⁠سارة محمد سالم الطالب، ملك رأفت عبد الحميد جفّال، ⁠رنيم خالد الطويسي، بلقيس منير حمودة، كفاية عبد القادر عوجان، ⁠ملك خليل سيد عبد العليم، ضحى خليل قويدر، ⁠دانا محمد راشد، ⁠جود مصطفى البراسنة، ⁠زينة فهد الدجاني، ⁠منار بلال عكور، فدوة سليمان نزال، هيام زهير خروب، وفرح فايز العنزي.

وفي حقل الخط العربي، سرين الشوبكي، نسرين أبو السَّمن، أميرة عبد الحميد، عيسى راضي الشوابكة، مریم بنی عیسی، ميسر الصبيحات، إيمان حسن عثمان، غيداء باسل شويات، أحمد معوض، منال كنعان، سيهان غانم، ريم الجعبري، هند عاطف،

مايا عليان، وحنيف سالم.

يذكر أن لجنة الفرز والتقييم تشكّلت من الكاتبة والناقد الأستاذ الدكتورة صبحا علقم، الكاتبة والناقدة الدكتورة نهلة الشقران، الناقد السينمائي الصحفي ناجح حسن، الفنان التشكيلي كمال أبو حلاوة، المصور الفوتوغرافي سقراط قاحوش، والفنان الخطاط علي الجيزاوي