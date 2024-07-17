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تعميم من التربية بحظر العمل خارج أوقات الدوام الرسمي

منذ 34 ثانية
تعميم من التربية بحظر العمل خارج أوقات الدوام الرسمي

وطنا اليوم:عممت وزارة التربية والتعليم على كافة مديريات التربية في المملكة بضرورة تطبيق قرار منع الموظفين من العمل خارج أوقات الدوام الرسمي.
وجاء في الكتاب الموجه إلى مديري ومديرات المدارس من خلال مديريات التربية: “إشارة إلى كتاب وزير التربية والتعليم رقم ۳۱۳۷۱/2/۱۱، أرجو إبلاغ العاملين لديكم بنص المادة ٦٧/ي، والتي تنص على أنه يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على القيام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي”.
وشدد التعميم على ضرورة إبلاغ جميع العاملين في المدارس بمضمون الكتاب وأخذ تواقيعهم على مضمونه .


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