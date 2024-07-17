بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

جيش الاحتلال: حماس لا تزال قادرة على قصف تل أبيب والقدس

منذ 11 ثانية
جيش الاحتلال: حماس لا تزال قادرة على قصف تل أبيب والقدس

وطنا اليوم:فيما كان الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عدوانه على قطاع غزة مصرّا على تحقيق أحد أهداف الحرب بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يبدو أنه بدأ بالتراجع مع سلسلة الخسائر التي ألحقتها به المقاومة الفلسطينية في القطاع.
رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وبشكل شبه يومي منذ 284 يوما على بدء العدوان على غزة، أكد أن الأولوية القصوى بالنسبة لتل أبيب في غزة هي القضاء على حركة حماس، بينما سيستمر إلى جانب هدف استعادة المحتجزين، وأن كلا الهدفين موجودان في خطة لإنهاء الحرب تمت الموافقة عليها على أعلى مستوى في حكومته.
وزير الدفاع في حكومة نتنياهو، يوآف غالانت أدلى بتصريحات بدت غير تلك التي شدد عليها مرارا وتكرارا، وأكد أن تل أبيب ستقضي على حكم حركة حماس وقدراتها وإضعافها في قطاع غزة.
وقال غالانت: “سنقوم بالقضاء على حكم حركة حماس وقدراتها، والعمليات البرية التي نقوم بها هدفها إضعاف حماس في قطاع غزة”.
واعتبر أن الضغط العسكري في قطاع غزة سيحقق الأهداف ويضعف المقاومة.
وأشار غالانت إلى أن إعادة المحتجزين في غزة إلى بيوتهم واجب وطني يجب تحقيقه.
من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن تقديراته تشير إلى أن حركة حماس لا تزال قادرة على قصف تل أبيب والقدس المحتلة، على الرغم من الحرب التي تشن على قطاع غزة منذ 9 أشهر.
المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي بقوة لجيش الاحتلال في مختلف محاور القتال بقطاع غزة، وتلحق فيه الخسائر البشرية والمادية. وكشفت وزارة الدفاع لدى الاحتلال أن 9400 جندي جريح تلقوا العلاج بقسم إعادة التأهيل منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
توقعات وزارة الدفاع رجحت أن يدخل قسم إعادة التأهيل 14 ألف جريح بحلول نهاية عام 2024 وسيحصلون على العلاج، وسيواجه 5600 منهم اضطرابات نفسية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:55

تعليمات جديدة لإدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها

09:53

ضبط سائق حوّل الصفر إلى 8 باستخدام تِب

09:49

بـ كلمة واحدة .. الحاخام الأكبر يدعو الحريديم إلى العصيان

09:34

بايدن: شيء واحد قد يدفعني للانسحاب.. وهاريس يمكن أن تكون رئيسة لأميركا

09:24

اغتيال ترامب و المؤامرة الإيرانية.. نفي وتحذير وتوعد بالرد

09:19

بريطانيا دولة إسلامية مسلحة نووياً.. أغرب تصريح لنائب ترامب

09:13

توقعات باستمرار ظاهرة اللانينا خلال الشتاء.. كيف ستؤثر على الأردن

06:47

عاجل.. صواريخ من لبنان تستهدف الجليل الأعلى

05:42

المسؤولون الإسرائيليون يبلغون واشنطن بأن “نجاة الضيف من محاولة الاغتيال احتمال ضئيل”

04:39

عاجل.. إسرائيل تصعد غاراتها ليلا على جنوب لبنان واستشهاد 3 أطفال سوريين

03:36

محافظة يلغي تعليمات مكافآت لجان الترقية والخبراء في التربية

02:27

عاجل .. أبو حمزة يهدد بضربات جديدة في نتساريم وفيلادلفيا

وفيات
نعي قامة علمية ووطنيةوفيات الثلاثاء 16-7-2024والدة السيد رائد حمادة في ذمة اللهوفيات الاثنين 15-7-2024خال رجل الأعمال رائد حمادة في ذمة الله