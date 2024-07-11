صوفيا صادق تعتذر عن المشاركة في مهرجان جرش

وطنا اليوم:أكد مدير مهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوي، أن الفنانة التونسية صوفيا صادق وقعت عقد مشاركتها في المهرجان معه منذ شهر كانون ثاني العام الحالي، وكان حينها العدوان على غزة قائما، وفي شهر أيار طلب منها الكوبليه الذي ستقدمه وكانت في منتهى السعادة ولا يوجد أي مشكلة.

وقال سماوي خلال استضافته في راديو نون الخميس، إن العاملين مع الفنانة صوفيا صادق تواصلوا مع إدارة المهرجان قبل نحو شهر طلبوا فيه الاعتذار عن حضور حفل الافتتاح بسبب عروض حفلات، ولم تعتذر الفنانة عن حفلتها، فابلغتها إدارة المهرجان بصعوبة ذلك بسبب التحضير للافتتاح.

وأضاف أنه بعد ذلك تواصل مدير اعمالها ليسأل عن المشاركين من تونس، مظهرا رغبة بأن تكون متفردة في المشاركة بالمهرجان، وبناء على ذلك اعتذرت الفنانة عن المشاركة في مهرجان جرش.

وكانت أعلنت الفنانة التونسية صوفيا صادق، اعتذارها عن عدم المشاركة في مهرجان جرش، بسبب الاوضاع الأليمة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

وقالت صادق في رسالة بعد اعتذارها:

السادة القائمون على مهرجان جرش للثقافة والفنون المحترمين..

سلامي ومحبتي لكم وللأردن العزيز على قلبي

يسرني دعوتكم لي لحضور هذا المهرجان العريق الذي يعبر عن أصالة الأردن والذائقة الفنية الرفيعة لشعبها الحبيب. وما يحمله من ذكريات جميلة لي على وجه الخصوص. ولست بمبالغة أبدا باعتبار “جرش” جزء أصيل من هويتنا الثقافية المعاصرة وذاكرتنا الممتدة التي تحاكي همومنا وتطلعاتنا وإبداعاتنا.

كما أدرك جيدا ما تبذله المملكة من مساع كبيرة تنم عن حرصها وسعيها المستمر في دعم القضية الفلسطينية منذ البدايات وإلى الآن، والدور الكبير للأسرة الهاشمية في الحفاظ على المقدسات، وجهودها المتفانية في دعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحفظ حقوق الشعب الفلسطيني من الضياع. كما سرنا جميعا كعرب المواقف المتقدمة لجلالة الملك حفظه الله والحكومة الأردنية على صعيد الحرب الدائرة في غزة

ثم إني على ثقة بأن القضية الفلسطينية ستكون حاضرة بقوة في الحان جرش هذا العام، وستكون مايسترو الحدث ليحمل جرش على عاتقه آلام وصرخات المعذبين في غزة وفلسطين وينقلها إلى كل العالم كما اعتدنا عليه دائما “صوت الأمة العربية”. ومع ذلك أرجو منكم تقبل اعتذاري عن الحضور لهذا العام لأسباب تسليني قدرتي على الغناء وأطفال غزة وشيوخها ونسائها تكلى بدموعهم التي تحاصرهم.

أمل أن نلتقي في ظروف افضل وغزة قد انتصرت وتحققت أمنيات الشعب الفلسطيني.

تقبلوا فائق احترامي وتقديري لكم وامنياتي بالتوفيق والسداد .

محبتكم : الفنانة صوفيا صادق