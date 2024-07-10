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التربية: بدء تسجيل طلبة الصف الأول في المدارس الحكومية (رابط)

منذ 32 ثانية
التربية: بدء تسجيل طلبة الصف الأول في المدارس الحكومية (رابط)

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء 10-7-2024، بدء تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024/ 2025 .
وأفادت الوزارة في منشور لها على موقع فيس بوك، أن التسجيل بدأ في المدارس للأردنيين وغير الأردنيين من مواليد عام 2018، وعبر التوجه المباشر للمدارس في المدارس الخاصة، ومدارس وكالة الغوث، ومدارس الثقافة العسكرية.
وتاليا الرابط: https://eservices.moe.gov.jo


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