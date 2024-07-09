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48 ديناراً سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

منذ 17 ثانية
48 ديناراً سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

وطنا اليوم:بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، صباح اليوم الثلاثاء، عند 48 ديناراً لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 46.10 دينار لجهة الشراء.
وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة 55.50 و42.90 دينار على التوالي


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