وطنا اليوم:يعقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا للإمتحانات الأستاذ الدكتور أحمد العجلوني غدا الإثنين مؤتمرا صحفيا يعلن خلاله نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الربيعية 2024 .
وسيكون المؤتمر الصحفي بمركز الجامعة في السلط في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.
إعلان نتائج الشامل للدورة الربيعية 2024 الاثنين
وطنا اليوم:يعقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا للإمتحانات الأستاذ الدكتور أحمد العجلوني غدا الإثنين مؤتمرا صحفيا يعلن خلاله نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الربيعية 2024 .