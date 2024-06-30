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إعلان نتائج الشامل للدورة الربيعية 2024 الاثنين

30 يونيو 2024
إعلان نتائج الشامل للدورة الربيعية 2024 الاثنين

وطنا اليوم:يعقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا للإمتحانات الأستاذ الدكتور أحمد العجلوني غدا الإثنين مؤتمرا صحفيا يعلن خلاله نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الربيعية 2024 .
وسيكون المؤتمر الصحفي بمركز الجامعة في السلط في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.


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