إعلان نتائج الشامل للدورة الربيعية 2024 الاثنين

وطنا اليوم:يعقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا للإمتحانات الأستاذ الدكتور أحمد العجلوني غدا الإثنين مؤتمرا صحفيا يعلن خلاله نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الربيعية 2024 .

وسيكون المؤتمر الصحفي بمركز الجامعة في السلط في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.