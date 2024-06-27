بدء المعسكر الصيفي لنادي الارينا في عمان الأهلية 30-6-2024

وطنا اليوم- يعلن نادي الأرينا الصيفي في جامعة عمان الأهلية عن المعسكر الصيفي 2024 ابتداء من 30 / 6 / 2024 لمدة شهر بواقع خمسة ايام بالأسبوع من الاحد للخميس ومن الساعة ٩:٠٠ صباحا وحتى الساعة ٢ ظهرآ.

* مواصلات لمن يرغب من وإلى المنزل.

* برامج منوعة لكل فئة عمرية، غير مختلط .

* انشطة متنوعة جمباز، فنون قتالية، سباحة، Zumba، دبكة، كرة قدم، كرة سلة، كرة طائرة، سكواش، ريشة، Telematch، ألعاب وأغاني وحرف يدوية.

ونشاطات إضافية مثل البولينغ ورحلات خارجية.

***هواتف للاستفسار والحجز:

0787746108

0787746103

0797743405