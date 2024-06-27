بدء المعسكر الصيفي لنادي الارينا في عمان الأهلية 30-6-2024

وطنا اليوم:يعلن نادي الأرينا الصيفي في جامعة عمان الأهلية عن المعسكر الصيفي 2024 ابتداء من 30 / 6 / 2024 لمدة شهر بواقع خمسة ايام بالأسبوع من الاحد للخميس ومن الساعة ٩:٠٠ صباحا وحتى الساعة ٢ ظهرآ.
* مواصلات لمن يرغب من وإلى المنزل.
* برامج منوعة لكل فئة عمرية، غير مختلط .
* انشطة متنوعة جمباز، فنون قتالية، سباحة، Zumba، دبكة، كرة قدم، كرة سلة، كرة طائرة، سكواش، ريشة، Telematch، ألعاب وأغاني وحرف يدوية.
ونشاطات إضافية مثل البولينغ ورحلات خارجية.
***هواتف للاستفسار والحجز:
0787746108
0787746103
0797743405