جامعة البترا تحتل المرتبة 40 عالميّا والرابعة على مستوى آسيا في تصنيف عالمي لهندسة العمارة

وطنا اليوم:صنفت منظمة “إنسبيرلي” “INSPIRELI” مشاريع طلبة جامعة البترا ضمن أفضل مئة جامعة على مستوى العالم، ووضعت المنظمة جامعة البترا في المرتبة 40 عالميًا من بين 1320 جامعة، وفي المرتبة 4 على مستوى قارة آسيا.

وقال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم إن هذا الإنجاز الجديد لكلية العمارة والتصميم هو نتيجة طبيعية لحجم العمل الذي يُبذَل في تهيئة الطلبة، وقدرة الجامعة على جذب الاساتذة والطلبة المتميزين انسجامًا مع رؤية الجامعة بأن تكون الخيار الأفضل للعلماء والمتعملين، بالإضافة إلى ما تقدمه الجامعة من تعليم رصين ودعم غير محدود للبحث العملي، واحتواء الجامعة على بيئة تعليمية آمنة وجاذبة تدعم الإبداع وتحفز الابتكار وتقدر الأساتذة والطلبة وجميع العاملين بالجامعة. وكان هذا الإنجاز الجديد لتصنيف “إنسبيرلي” مسبوقًا بالعديد من الجوائز العالمية التي حصل عليها طلبة الكلية في الأعوام السابقة.

وأطلقت منظمة “إنسبيرلي” “INSPIRELI” مسابقة عالمية للمشاريع الهندسية التي يقدمها طلبة الجامعات من مختلف دول العالم في تخصص هندسة العمارة. وبناء على نجاح المشاريع الهندسية التي يتم تقييمها من قبل لجان تحكيم مكونة من أصحاب مكاتب هندسية وأكاديميين، وضعت المنظمة تصنيفها لجامعات العالم في تخصص هندسة العمارة.

وفقًا للموقع الإلكتروني للمنظمة، فإن المسابقة تضم أكثر من ألف مشروع من 150 دولة كل عام، وهي منظمة غير ربحية تجمع بين الأوساط الأكاديمية والممارسة معًا، وتقدم للطلاب النصائح من المتخصصين الممارسين.

وشارك طلبة قسم هندسة العمارة في جامعة البترا في المسابقة بخمسة مشاريع تقدم بها أربعة من طلبة القسم، وتم تقييم المشاريع من قبل لجنة تحكيم من خبراء دوليين في هندسة العمارة والتصميم، وذلك استنادًا إلى معايير الإبداع والابتكار، والاستدامة، والتقنية، والتأثير المجتمعي.

ووفقًا لموقع المنظمة فإن الهدف من المسابقة هو دعم المواهب الشابة في الهندسة المعمارية والتصميم الحضري والتصميم الداخلي مجانًا.

وتاليًا رابط يوضح ترتيب جامعة البترا في المركز الرابع على مستوى قارة آسيا للعام 2022-2023.

https://www.worldarchiranking.com/en/?continentId=2&annual=8

وللاطلاع على ترتيب جامعة البترا في المركز الأربعين على مستوى العالم للعام 2022-2023.

https://www.worldarchiranking.com/en/