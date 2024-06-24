جامعة البترا توقيع اتفاقية تعاون بحثي مع البروفيسور فايقند من جامعة يينا الألمانية

وطنا اليوم:وقع قسم الكيمياء في جامعة البترا اتفاقية بحثية بين الباحث الدكتور أحمد الدراوشة والأستاذ الزائر البروفيسور فولفجانج فايقند من جامعة يينا الألمانية، بهدف الاشراف على طلبة الماجستير بين الباحثين، وإعداد نشرات علمية مشتركة، وتقديم محاضرات علمية وبحثية لطلبة قسم الكيمياء في برنامجي البكالوريوس والماجستير، بالإضافة إلى التقدم بمشاريع بحثية مشتركة إلى هيئات ألمانية وأوروبية مانحة.

وحضر توقيع الاتفاقية مساعدة الرئيس للاتفاقيات والتعاون الدولي د. كنزا منصور، وعميد البحث العلمي أ.د. فيصل أبو الرب.

يشار إلى أن فايقند له أكثر من ثلاثمائه بحث، ويعمل محررًا في أربع مجلات علمية عالمية. وقال رئيس قسم الكيمياء الدكتور عبد المنعم الطويق: إن توقيع الاتفاقية معه من شأنه تعزيز البحث العلمي والنشر المشترك في مجلات عالمية مرموقة للباحثين في قسم الكيمياء.

وأوضحت د. كنزا منصور أن هذه الاتفاقية هي ثمرة لتعاون علمي امتد لاكثر من عشر سنوات بين الدكتور الدراوشة من جامعة البترا والبروفيسور فايقند.

وقال الدكتور أبو الرب إن للاتفاقيات البحثية تاثيرًا كبيرًا في تبادل المعرفة والخبرات بين الباحثين بشكل يعزز جودة البحث العلمي ويزيد من فرص الحصول على التمويل الخارجي للأبحاث العلمية.