جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين مشرف مختبر

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين:-
مشرف مختبر في التحريك والوسائط المتعددة / كلية العمارة والتصميم
وفقا للشروط التالية :-
· أن يكون أردني الجنسية.
· أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس او الماجستير في التحريك والوسائط المتعددة أو التصميم الجرافيكي أو إذاعة و تلفزيون من جامعة معتمدة.
· أن لا يقل معدله في مرحلة البكالوريوس عن جيد.
· أن يكون ملماً ببرمجيات التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة
· (adobe after effect / adobe primer / adobe Photoshop)
· أن يكون ملماً بأجهزة التصوير الثابت والمتحرك.
· أن يكون قادراً على التعامل مع اجهزة تسجيل الصوت والصورة والمونتاج.
· يفضل أن يكون لديه خبرة عملية في نفس المجال.
الوثائق المطلوبة:-
· السيرة الذاتية .
· صورة عن كشف علامات الثانوية العامة وكشف علامات البكالوريوس والمصدقة.
· صورة شخصية.
· صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.
· صورة عن شهادة الخبرة إن وجدت.
على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب إلكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا/ وظائف ادارية https://www.philadephia.edu.jo/ar/job-vacancies
علماً ان اخر موعد لتقديم الطلبات نهاية دوام يوم الاثنين 1/7/2024