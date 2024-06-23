جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين مشرف مختبر

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين:-

مشرف مختبر في التحريك والوسائط المتعددة / كلية العمارة والتصميم

وفقا للشروط التالية :-

· أن يكون أردني الجنسية.

· أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس او الماجستير في التحريك والوسائط المتعددة أو التصميم الجرافيكي أو إذاعة و تلفزيون من جامعة معتمدة.

· أن لا يقل معدله في مرحلة البكالوريوس عن جيد.

· أن يكون ملماً ببرمجيات التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة

· (adobe after effect / adobe primer / adobe Photoshop)

· أن يكون ملماً بأجهزة التصوير الثابت والمتحرك.

· أن يكون قادراً على التعامل مع اجهزة تسجيل الصوت والصورة والمونتاج.

· يفضل أن يكون لديه خبرة عملية في نفس المجال.

الوثائق المطلوبة:-

· السيرة الذاتية .

· صورة عن كشف علامات الثانوية العامة وكشف علامات البكالوريوس والمصدقة.

· صورة شخصية.

· صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.

· صورة عن شهادة الخبرة إن وجدت.

على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب إلكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا/ وظائف ادارية https://www.philadephia.edu.jo/ar/job-vacancies

علماً ان اخر موعد لتقديم الطلبات نهاية دوام يوم الاثنين 1/7/2024