افتتاح معرض المشاريع البحثية الاستقصائية بالجامعة الهاشمية

وطنا اليوم– أفتتح رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور خالد الحياري، اليوم الثلاثاء، معرض المشاريع البحثية الإستقصائية لخريجي الفوج الثالث من برنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين، بحضور شركاء البرنامج وزارة التربية والتعليم، وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، والوكالة الأميركية للتعاون الدولي، وشركة الكادر العربي، ومجلس البحوث والتبادل الدولي.

وقال الحياري، في الإفتتاح، إن البرنامج قصة نجاح وطنية من حيث آلية بناء محتواه، وطرائق تقديمه، وأساليب تقييمه، مشيرًا إلى إعتزاز الجامعة بتبني برنامج متقدم في تخريج المعلمين المؤهلين من ذوي الكفاءة العالية والمهارات النوعية والخبرات المدرسية القادرين على تطبيقها فور تخرجهم

ولفت إلى نمو البرنامج وتوسعه ليصل عدد طلبته اليوم إلى نحو 550 خريجًا، مبينًا أنه شهد توسعًا ملموسًا ليشمل معظم المباحث التعليمية في اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم ومعلم الصف، مثلما تتجه النية لإضافة تخصصات جديدة.

من جانبه قال عميد كلية العلوم التربوية الدكتور سهيل العساسفة، إن نجاح هذا البرنامج يعتمد على روح الفريق بين الشركاء الذين يعملون بحماس كبير وتنسيق عالٍ، لتقديم نموذج في التأهيل والإعداد للكفاءات والقيادات التعليمية

وأضاف أن طلبة البرنامج جسدوا معنى “معلمين مُلهمين” في مبادراتهم وشغفهم وحبهم لمهنة التعليم، وفي نوعية البحوث الإستقصائية التي أعدوها.

بدورها تحدثت مدرسة المعلمين الدكتورة سمر شديفات عن تبني وزارة التربية لعدد من المبادرات التعليمية والتربوية والتطبيقية التي قدمها خريجو الدفعة الثالثة ضمن مبادرة خطوات نحو التغيير.

وخلال الحفل، الذي تضمن إلقاء كلمة الخريجين وتكريم الشركاء في البرنامج، أدى الخريجون قسم المهنة “قسم المعلمين”، فيما أطلع رئيس الجامعة والحضور، على مشاريع البحوث التي عالجت موضوعات تعليمية وتربوية متنوعة عكست المستوى المتقدم لخريجي البرنامج.