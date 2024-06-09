مجموعة الحوراني الاستثمارية تهنىء بعيد الجلوس الملكي (اليوبيل الفضي)

وطنا اليوم_الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين لمجموعة الحوراني الاستثمارية

” الشركة الأردنية المتحدة للإستثمار “ونائب الرئيس الأستاذ عمر الحوراني وأعضاء الهيئة

وكافة المدراء ومنسوبي شركات ومؤسسات المجموعة يتقدمون بأحر التهاني والتبريكات من

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم

وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأسرة الهاشمية

والشعب الأردني بمناسبة عيد الجلوس الملكي (اليوبيل الفضي)

داعين الله عز وجل أن يحفظ الأردن وطناً ومليكاً وشعباً

وأن يعيد هذه المناسبة علينا والوطن وقائد الوطن بألف خير