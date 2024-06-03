بدء عملية الاعتراض على جداول الناخبين للانتخابات البرلمانية المقبلة

وطنا اليوم:بدأت الاثنين اعتراضات الأردنيين على جداول الناخبين الأولية، لانتخابات مجلس النواب المقرر عقدها في 10 أيلول 2024، وفقا لرئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة.

وقال المعايطة، إنّ عدد كبير من طلبات الاعتراض سجلت منذ صباح اليوم، مشيرا إلى أنه يدل على اهتمام المواطنين على أماكن مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية.

وأضاف أن عملية الاعتراض على جداول الناخبين مستمرة لمدة 14 يوما، حيث يمكن للمواطن خلالها نقل مكان اقامته حسب دائرته الانتخابية لأنه بحسب القانون الحالي أصبح الانتخاب حسب مكان الإقامة فقط تحديدا.

“يمكن للمواطن التأكد إلكترونيا أو من خلال زيارة دائرة الأحوال المدنية والجوازات أو الاتصال هاتفيا” حسب المعايطة.

وأشار إلى أنه ارسل الأحد قرابة 5 ملايين أردني لإعلامهم أنهم يستطيعون ارسال أرقامهم الوطنية إلى (94455) للاطلاع على دائرة الانتخابية ومركز الاقتراع ومكان مركز الاقتراع تحديدا، حيث استفسر أمس قرابة 120 ألف أردني من ذلك، بالإضافة إلى 20 ألف من خلال الموقع الإلكتروني.

وبين المعايطة، إلى أن الهيئة سعت جمع العائلة الواحدة في مكان واحد للاقتراع وفقا للقيد المدني.