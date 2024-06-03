بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

بدء عملية الاعتراض على جداول الناخبين للانتخابات البرلمانية المقبلة

منذ ساعة واحدة
بدء عملية الاعتراض على جداول الناخبين للانتخابات البرلمانية المقبلة

وطنا اليوم:بدأت الاثنين اعتراضات الأردنيين على جداول الناخبين الأولية، لانتخابات مجلس النواب المقرر عقدها في 10 أيلول 2024، وفقا لرئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة.
وقال المعايطة، إنّ عدد كبير من طلبات الاعتراض سجلت منذ صباح اليوم، مشيرا إلى أنه يدل على اهتمام المواطنين على أماكن مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية.
وأضاف أن عملية الاعتراض على جداول الناخبين مستمرة لمدة 14 يوما، حيث يمكن للمواطن خلالها نقل مكان اقامته حسب دائرته الانتخابية لأنه بحسب القانون الحالي أصبح الانتخاب حسب مكان الإقامة فقط تحديدا.
“يمكن للمواطن التأكد إلكترونيا أو من خلال زيارة دائرة الأحوال المدنية والجوازات أو الاتصال هاتفيا” حسب المعايطة.
وأشار إلى أنه ارسل الأحد قرابة 5 ملايين أردني لإعلامهم أنهم يستطيعون ارسال أرقامهم الوطنية إلى (94455) للاطلاع على دائرة الانتخابية ومركز الاقتراع ومكان مركز الاقتراع تحديدا، حيث استفسر أمس قرابة 120 ألف أردني من ذلك، بالإضافة إلى 20 ألف من خلال الموقع الإلكتروني.
وبين المعايطة، إلى أن الهيئة سعت جمع العائلة الواحدة في مكان واحد للاقتراع وفقا للقيد المدني.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:25

عربيات : الأردن هو البيت الهادئ وسط جيرانه المضطربين

11:19

تونس تُقرر حظر ارتداء الكوفية الفلسطينية في امتحان البكالوريا

11:09

استشاري الميثاق الوطني يجري عدة لقاءات في الحمرا والرمثا 

10:58

اعتراض صاروخ أطلق من اليمن نحو إيلات

10:36

الأونروا: أكثر من مليون شخص نزحوا قسرا من رفح

10:28

المفوضية تحذر من الاقتراب من أزمة إنسانية للاجئين في الأردن

10:07

إدارة الترخيص توسّع خدماتها بعد ساعات الدوام الرسمي في حدائق الحسين

10:01

مسيّرات حزب الله تضرب نهاريا لأول مرة وإسرائيل تتدرب على توسيع الحرب

09:57

وفيات الاثنين 3-6-2024

09:49

17 قتيلا في غارات إسرائيلية على ريف حلب

09:46

ارتفاع الأسعار يكبح الطلب على الأضاحي في الكرك

09:41

بنك ABC في الأردن يدعم الملتقى الوطني للتوعية والتطوير

وفيات
وفيات الاثنين 3-6-2024وفيات الأحد 2-6-2024وفيات الجمعة 31-5-2024الحاجة فاطمة عقلة الدويري في ذمة اللهوفيات الخميس 30-5-2024