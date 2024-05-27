الهندي يرعى حفل تخريج الفوج التاسع عشر من المدرسة الأردنية الفندقية

وطنا اليوم _وألقى الهندي كلمة شكر فيها إدارة المدرسة الفندقية الأردنية لمنحه شرف رعاية حفل تخريج الفوج التاسع عشر، كما حيّا الجهود المُثمرة والعطاء الذي لا يُقدر بثمن.

وأضاف يقول، في هذه اللحظات المهمة، نتوقف قليلاً لنتذكر إخواننا في غزة، الذين يواجهون ظروفًا صعبة. نقدم لهم كل الدعم والمساندة، ونأمل من الله أن يحل السلام في ربوعهم وأن يتمتعوا بالأمن والأمان كما يعمنا نحن اليوم. ندعو من أجل غدٍ أفضل يجمعنا جميعًا على الخير والمحبة والتقدم.

وتابع : تهل علينا في هذه الأيام المشرقـة من عمر مملكتنا الحبيبة وهي تدخل مئويتها الثانية ونحتفل بذكرى عيد استقلالنا العزيز الذكرى الثامنة والسبعين لمملكتنا العزيزة المملكة الأردنية الهاشمية، يوم استعادة الأردن لسيادته وتأكيد هويته الوطنية. إنه يوم يُجّسد العزم والإصرار على الحرية والاستقلال .

هذا الاستقلال الذي نالته مملكتنا الحبيبة بعد مسيرة طويلة من النضال والكفاح، سطرها أشاوس بني هاشم الأبرار، والتفاف الجيش العربي المصطفوي، والأسرة الأردنية الواحدة حول القيادة الهاشمية الشريفة لمملكتنا الحبيبة.

وقال : عزتنا وفخرنــا جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، وأدامه سندا وذخرا للوطن وللأمتين العربية والإسلامية، معاهدين الله أن نبقى الجنود الأوفياء المخلصين للوطن وقيادته الهاشمية، وحصنا منيعا يحمي استقلاله بالعمل والبناء والإخلاص.

وقال : نحتفل بذكرى عيد استقلالنا العزيز، يوم استعادة الأردن لسيادته وتأكيد هويته الوطنية. إنه يوم يُجّسد العزم والإصرار على الحرية والاستقلال، وهو ما يلهمنا جميعًا للسعي نحو التميز والنجاح.

وأضاف يقول : أود أن أشيد بما تتميز به مدرستنا من نهج تعليمي يجمع بين النظرية والتطبيق، فهي لا تقتصر على تزويد الطلبة بالمعرفة فحسب، بل تؤهلهم ليكونوا قادة المستقبل في قطاع الضيافة والسياحة. فكل خريج منكم اليوم، لديه القدرة ليكون سفيراً لهذا القطاع الحيوي.

وتابع بالقول : أدعوكم اليوم لتحملوا هذه المسؤولية بكل جدارة واقتدار، مستلهمين من القيم التي رسختها المدرسة الفندقية الأردنية فيكم، من احترافية وتميز وابتكار.

وقال : إنّ ما نَشهدهُ اليومَ في أرْدنِنَا الحبيبِ ؛ في ميدانِ السياحةِ من ازدهارِ وتطورٍ، لا يخفى عليكم جميعاً، فالسياحةُ في الأردن اطلالَتها واعِدَة ، بفضْل هذه السواعِدَ الفتيّةِ الشابّةَ ؛ وخيرُ دليلٍ على ذلكَ هذهِ الفنادق والمنتجعات التي جاءَ تشييدهَا تلبيةً لحاجةِ السوقِ المتزايدةِ على صناعةِ السياحةِ .

وختم العين الهندي بالقول : أخيرًا، أتمنى لكم جميعاً مستقبلاً مشرقاً يليق بطموحاتكم وقدراتكم، وأن تكونوا دائماً مصدر فخر لعائلاتكم ولوطنكم. شكراً لكم ولأسركم التي ساندتكم، وألف مبروك على ما حققتموه من إنجازات.