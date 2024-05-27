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“عبيدات”: كونوا شجعانا كفرسان الاستقلال ومثلوا زملاءكم بأمانة وإخلاص 

منذ 4 ساعات
“عبيدات”: كونوا شجعانا كفرسان الاستقلال ومثلوا زملاءكم بأمانة وإخلاص 

وطنا اليوم_دعا رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات أعضاء اتحاد طلبة الجامعة أن يعكسوا ما حققته الجامعة الأردنية من إنجازات تاريخية على مقاييس التصنيف التي جعلت منها واحدة من أبرز الجامعات العربية والعالمية.

 

وأوصى عبيدات الطلبة أن يكونوا شجعانا في الذود عن قضاياهم وأن يحافظوا على منجزات الجامعة وأن يستلهموا من ذكرى الاستقلال الدروس والعبر الرامية إلى بناء الأوطان وتطوير المجتمعات ونمائها وازدهارها.

 

وحثّ عبيدات الطلبة خلال مراسم أداء أعضاء الاتحاد الجدد “القسم القانوني” مساء الاثنين، وأن يكونوا فرسانا جددا من فرسان الاستقلال ينقلون فرح وقضايا زملائهم إلى مجالس الحاكمية في الجامعة، مؤكدا دعمه الشخصي لتذليل العقبات والصعاب إن وجدت أمام تواصلهم مع مختلف عمادات ودوائر الجامعة.

 

وأعرب عبيدات عن فخره بمدى الوعي والالتزام الذي أظهره طلبة الأردنية خلال فترة الترشح والحملات الانتخابية ويوم الاقتراع، مشيرا إلى أن الانتخابات كانت على مستوى تطلعات وطموحات الجامعة الهادفة إلى تعميق جذور الديمقراطية الحقيقية التي تركز على التنوع وإعطاء الفرص للطلبة للتدرب على التعبير عن آرائهم وقبول الرأي والرأي الآخر.

 

وقال عبيدات إن يوم الاقتراع كان يوما مبهجا يدعو للفرح والفخر أثناء انتخاب طلبة الجامعة زملاءَهم ليمثلوهم في الاتحاد، عبر انتخاب حر ونزيه، مارسوا فيه الديمقراطية بأبهى صورها، في أجواء إيجابية مريحة، لافتا إلى أن الجامعة تعول على المجلس الجديد في تحقيق مصلحة الجامعة والطلبة والمشاركة في حل مشكلاتهم.

 

وهنأ عبيدات الطلبة على فوزهم، معربا عن تقديره لرئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات والجهود التي بذلتها مختلف كوادر الجامعة.

 

وشدّد عبيدات على أن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع الطلبة، وتحرص على تكريم طلبتها على إنجازاتهم وتفوقهم، وأن توفر لهم البيئة الديمقراطية والأجواء الانتخابية اللازمة، في الوقت الذي لن تتوانى فيه عن اتخاذ الإجراء المناسب بحق كل من أخلّ بالتعليمات والأنظمة المعمول بها.

 

وأدى أعضاء الاتحاد “القسم القانوني” أمام رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات وفقا للمادة 9 من “تعليمات اتحاد طلبة الجامعة الأردنية”، على النحو الآتي “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن والجامعة وأن أقوم بخدمة زملائي و جامعتي، وأن ألتزم تماما بقوانين الجامعة وأنظمتها وتعليماتها وقراراتها وأن أعمل بموجب تعليمات الاتحاد، والله على ما أقول شهيد”.


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