رئيس عمان الأهلية يرعى ختام منافسات بطولة الكليات المفتوحة لخماسي كرة القدم للطلاب

وطنا اليوم:تحت رعاية الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية، اختتمت منافسات بطولة الكليات المفتوحة لخماسي كرة القدم للطلاب، والتي نظمتها عمادة شؤون الطلبة خلال الفترة 14-23 / 5 / 2024 ضمن احتفالات الجامعة بيوم الاستقلال واليوبيل الفضي للجلوس الملكي، وبمشاركة 240 طالبا يمثلون 24 فريقاً من مختلف كليات الجامعة.

وقد تمكن فريق كلية الصيدلة من حصد لقب البطولة بعد فوزه بالمباراة النهائية على فريق كلية تقنية المعلومات الذي حل ثانياً بنتيجة (5-3)، بينما تمكن فريق كلية الحقوق وفريق كلية التكنولوجيا الزراعية من الحصول على المركز الثالث والمركز الثالث مكرر.

وفي نهاية البطولة التي شهدت ندّية وإثارة كبيرة بين الفرق المشاركة وحضور جماهيري مميز، قام رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان بتتويج اللاعبين والفرق الفائزة بالبطولة، بحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور مصطفى العطيات ونائب عميد شؤون الطلبة الدكتورة نور الدباس ومساعد عميد شؤون الطلبة السيد عصام السحار وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

وتجدر الإشارة أنه قد مثّل فريق كلية الصيدلة كلاً من: ماهر يوسف الددا، عبدالله أبو عابد، عبد الكريم ازبادقه، سليمان أبو عبيد، لؤي الطوري، عدي الطوري، محمد يحيى العمراني، إبراهيم يوسف أبوعجاج، زيدان فريز السير وتامر الطوري.