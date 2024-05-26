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عمان الأهلية توقع مذكرة تفاهم مع شركة “كن” لإنشاء الأبنية المتطورة

26 مايو 2024
عمان الأهلية توقع مذكرة تفاهم مع شركة “كن” لإنشاء الأبنية المتطورة

وطنا اليوم:وقعت جامعة عمان الأهلية ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان مذكرة تفاهم مع شركة “كن” لإنشاء الأبنية ممثلة بالسيدة بسمة يوسف عبد الله، وذلك بهدف تقديم حلول سكنية متطورة متكاملة لتسهيل امتلاك منازل مستدامة من خلال منصة الالكترونية.
وحضر حفل التوقيع نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود وعميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور جمال النابلسي والدكتور عامر حجازي ومن شركة منازل “كن” السيد محمد الماجد مدير التصميم وتطوير المنتجات.
وأشار الأستاذ الدكتور ساري حمدان إلى أهمية هذا التعاون في تعزيز فرص الابتكار وتطوير الحلول السكنية الذكية التي تتماشى مع التطورات التكنولوجية وتلبي احتياجات المجتمع.
وأكد أن الجامعة تسعى دائمًا إلى بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الرائدة لتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متميزة لطلبتها.
من جانبها، أعربت السيدة بسمة يوسف عبد الله عن سعادتها بتوقيع هذه المذكرة، مؤكدة أن شركة منازل “كن” تلتزم بتقديم أفضل الحلول السكنية المستدامة والمبتكرة.
وفي نهاية الزيارة قدم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان درع الجامعة التذكاري للضيفة الكريمة تقديرا للزيارة الهامة.


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