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وظائف شاغرة في جامعة فيلادلفيا

26 مايو 2024
وظائف شاغرة في جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين:
مشرف مختبر هندسة طاقة متجددة في كلية الهندسة.

وفقاً للشروط التالية

أن يكون أردني الجنسية.
أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الطاقة المتجددة بتقدير لا يقل عن جيد جداً.
لديه معرفة تامة في أجهزة وأنظمة الطاقة المتجددة.

على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب الكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا /وظائف ادارية
https://www.philadelphia.edu.jo/ar/job-vacancies
علما أن آخر موعد لتقديم الطلبات, نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 31/5/2024 ..


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