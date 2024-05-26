دفاع مدني شرق اربد ينقذ طفلا رضيعا من الاختناق

وطنا اليوم:أسعفت كوادر مديرية دفاع مدني شرق اربد طفلا رضيعا يبلغ من العمر شهرا ونصف في لواء بني كنانة، تعرض لحالة اختناق أثناء الرضاعة، حيث تم على الفور التعامل مع الحالة وفتح المجاري التنفسية له.

وقال مصدر أمني اليوم الأحد، إن حالة الطفل متوسطة، وتم نقله لقسم الطوارئ بمستشفى اليرموك الحكومي لمتابعة حالته والاطمئنان عليه.