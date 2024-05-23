هندسة عمان الاهلية تحصد جوائز قيّمة بمسابقة نقابة المهندسين الاردنيين لمشاريع التخرّج

وطنا اليوم:تألقت جامعة عمان الأهلية في مسابقة مشاريع التخرّج التي تقيمها نقابة المهندسين الأردنيين بشكل سنوي بهدف تحفيز طلبة كليات الهندسة في الجامعات الاردنية للارتقاء بافكارهم الابداعية.

حيث حصل طلبة كلية الهندسة في الجامعة على جائزتين تعكسان تميزّهم في مشاريع تخرّجهم، فقد فاز طلبة قسم الهندسة المدنية (ليث قطوس ) و(حسن النجاجرة) بإشراف الدكتورة تقوى الحديدي بالمركز الثاني ضمن مشاريع شعبة هندسة المرور بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى عن مشروعهم المبتكر ” تصميم وتحليل أداء بدائل الميادين الدائرية ” الذي قدم حلولاً مبتكرة لتحسين الأداء المروري في تقاطع شارع مكة.

كما فاز طلبة قسم الهندسة الطبية (لين صالح) و (عبد الله منصور) و (محمد أمين أبو رمان) و(عبد الله أبو ماضي) بإشراف الاستاذ الدكتور محمود إسكندراني والأستاذ الدكتور جمال النابلسي”عميد الكلية ” بالمركز الثالث ضمن مشاريع شعبة الهندسة الكهربائية عن مشروعهم ” تصميم وتنفيذ الأنف الإلكتروني للتطبيقات الكيميائية والطبية الحيوية ” حيث أن هذا المشروع يقدم تصميم في مجال التشخيص الطبي ويساهم في إحداث تقدم نوعي، بالكشف عن الأمراض عن طريق تحليل المكونات الكيميائية والغذائية بشكل غير تداخلي.

ومن الجدير بالذكر بأن كلية الهندسة في جامعة عمان الاهلية قد حصلت على عدة جوائز في مسابقة مشاريع التخرج لسنوات سابقة وهذه الإنجازات تدلّ على الابتكار وتعزيز المهارات العملية لطلابها، مما يعد خطوة هامة نحو تحقيق التميز في مجالات الهندسة المختلفة.