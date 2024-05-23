وطنا اليوم:بيان صادر عن الشارع الطلابي جامعة اليرموك

بسم الله الرحمن الرحيم

سلامٌ على المليك المُفدى حامي الوطن والعرش الهاشمي

سيدي صاحب الجلالة

هنا اليرموك ، المنارة المضيئة للعزة والشهامة ، هنا الصرح العلمي مستقبل الأبناء والأحفاد في أقصى شمال المملكة الأردنية الهاشمية أرض الشهداء محافظة إربد عروس الشمال.

وتتقدم هذه الرابطة بجزيل الشكر وعظيم الإمتنان إلى رئاسة جامعة اليرموك ممثلةً برئيسها الأكرم الأستاذ الدكتور إسلام المساد ، و عميد شؤون الطلبة ، ورئيس قسم الهيئات الطلابية وموظفو القسم ، واللجنة العليا للإنتخاب ، على عملهم الدؤوب واخلاصهم في تطبيق كافة انواع النزاهة والشفافية التي كانت من أهم رؤى وتطلعات قائد مسيرة الشباب لدى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المُعظم ، المُمثلة بالسير السليم والصحيح في استكمال عملية الترشح للإنتخاب شكلاً ومضموناً والتي كانت على درجة عالية في التنظيم والسير بإجراءات الترشح لإنتخابات مجلس اتحاد الطلبة التاسع والعشرون ، حيث كانت بمنتهى الشفافية والنزاهة والحيادية والديمقراطية وعلى مسافة واحدة مِن الجميع ، كما تُجل القوى الطلابية في جامعة اليرموك كافة هذه التسهيلات لانجاح العملية الانتخابية.

ولوحظ في الآونة الآخيرة بتدخل بعض الأطراف الحزبية البعيده كل البعد عن روئ وتوجيهات سيد البلاد لمحاولة العبث واللعب بالنسيج الوطني الإجتماعي والفكر الشبابي مِنْ خلال ممارسة الضغوطات بشتى أنواعها من تزييف للحقائق في حق الترشح والانتخاب داخل الحرم الجامعي ومحاولة تجييرها إلى مصالح خاصة .

وتطبيقاً لرؤى جلالته المستمده مِنْ جده النبي الهاشمي الأمين محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ، حيث قال : “نُصرت بالشباب” .

ومِنْ هذا المِنبَر ،

منبر اليرموك الحُر الذي لم يتوانى يوما عن قول كلمة الحق بأن نناشد رئاسة الجامعة ، بوقف والتصدي للطرف الذي يحاول تشويه وتزييف عملية الترشح الديمقراطية داخل هذا الصرح العلمي العريق والذي لطالما خرّج العديد مِنْ القيادات العلمية الشابة على أرض وطننا الاردن الحبيب .

عاش الأردن حراً عربياً أبياً وعاص على كل من تسول له نفسه المساس بأمن هذا الوطن المعطاء

حمى الله الأردن وطناً وشعباً وقيادةً واجهزتنا الامنية الباسلة في ظل الراية الهاشمية الحكيمة الرشيدة .