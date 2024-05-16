التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في بلغاريا

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تقديم حكومة جمهورية بلغاريا (3) منح دراسية كاملة لدرجة (البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه) – بمعدل منحة واحدة لكل برنامج- ضمن برنامج التعاون في مجالات التعليم والعلوم والثقافة بين المملكة وبلغاريا للعام الجامعي 2024/2025 في جميع التخصصات باستثناء التخصصات الطبية والرياضة والفنون.

وقالت وزارة التعليم العالي إن المنح الدراسية تشمل تغطية الرسوم الدراسية بما فيها رسوم السنة التحضيرية، الاعفاء من رسوم الإقامة ورسوم تمديد الإقامة، الاعفاء من رسوم التأشيرة، التأمين الصحي). (الحق في الاقامة في مساكن الطلبة المدعومة من قبل الحكومة مقابل دفع مبلغ تحدده الدولة)، و(الحق في الاستفادة من مطاعم الطلبة مقابل دفع مبلغ ما وفقا لأحكام وشروط الطلبة البلغاريين).

ونوهت إلى أن لغة الدارسة هي اللغة البلغارية، وسيتم اخضاع الطالب لدراسة اللغة البلغارية خلال السنة التحضيرية.

شروط التقديم:

ألا يقل تقدير الطالب عن (جيد) في شهادة البكالوريوس للالتحاق في برنامج الماجستير.

ألا يقل تقدير الطالب عن (جيد) في شهادة الماجستير للالتحاق في برنامج الدكتوراه.

ألا يقل معدل الطالب في شهادة الثانوية العامة عن (80%) للالتحاق في برنامج البكالوريوس بتخصصات الهندسة.

ألا يقل معدل الطالب في شهادة الثانوية العامة عن (65%) للالتحاق في برنامج البكالوريوس في باقي التخصصات باستثناء التخصصات الطبية والرياضة والفنون.

آلية التقديم: تعبئة النموذج المرفق بالإعلان وارساله بالإضافة للوثائق المطلوبة ضمن ملف واحد بصيغة (PDF) على البريد الالكتروني التالي: dsa@mohe.gov.jo.

فترة التقديم: تبدأ من تاريخ 15/5/2024 وتنتهي مع نهاية دوام يوم الخميس الموافق 23/5/2024.