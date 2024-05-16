بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في بلغاريا

منذ 48 ثانية
التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في بلغاريا

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تقديم حكومة جمهورية بلغاريا (3) منح دراسية كاملة لدرجة (البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه) – بمعدل منحة واحدة لكل برنامج- ضمن برنامج التعاون في مجالات التعليم والعلوم والثقافة بين المملكة وبلغاريا للعام الجامعي 2024/2025 في جميع التخصصات باستثناء التخصصات الطبية والرياضة والفنون.
وقالت وزارة التعليم العالي إن المنح الدراسية تشمل تغطية الرسوم الدراسية بما فيها رسوم السنة التحضيرية، الاعفاء من رسوم الإقامة ورسوم تمديد الإقامة، الاعفاء من رسوم التأشيرة، التأمين الصحي). (الحق في الاقامة في مساكن الطلبة المدعومة من قبل الحكومة مقابل دفع مبلغ تحدده الدولة)، و(الحق في الاستفادة من مطاعم الطلبة مقابل دفع مبلغ ما وفقا لأحكام وشروط الطلبة البلغاريين).
ونوهت إلى أن لغة الدارسة هي اللغة البلغارية، وسيتم اخضاع الطالب لدراسة اللغة البلغارية خلال السنة التحضيرية.
شروط التقديم:

ألا يقل تقدير الطالب عن (جيد) في شهادة البكالوريوس للالتحاق في برنامج الماجستير.

ألا يقل تقدير الطالب عن (جيد) في شهادة الماجستير للالتحاق في برنامج الدكتوراه.

ألا يقل معدل الطالب في شهادة الثانوية العامة عن (80%) للالتحاق في برنامج البكالوريوس بتخصصات الهندسة.

ألا يقل معدل الطالب في شهادة الثانوية العامة عن (65%) للالتحاق في برنامج البكالوريوس في باقي التخصصات باستثناء التخصصات الطبية والرياضة والفنون.

آلية التقديم: تعبئة النموذج المرفق بالإعلان وارساله بالإضافة للوثائق المطلوبة ضمن ملف واحد بصيغة (PDF) على البريد الالكتروني التالي: dsa@mohe.gov.jo.

فترة التقديم: تبدأ من تاريخ 15/5/2024 وتنتهي مع نهاية دوام يوم الخميس الموافق 23/5/2024.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:30

رصيف بحري أعده الجيش الأميركي يبدأ بالتحرك نحو غزة

09:22

وكالة موديز ترفع التصنيف الائتماني لبنك الإسكان

09:18

مشروع لإعادة تأهيل مواقع حرجية في بني كنانة

09:09

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط و4 جنود شمال قطاع غزة

09:05

المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة /2 يجري عمليات جراحية نوعية

06:11

نتنياهو يحذر من قرار مصر “الخطير جدا” وسموتريتش يقول: حان وقت انهيار السلطة الفلسطينية

05:34

المهندسين تسلّم منزلين لأسر عفيفة في مخيم الوحدات وحي نزال

04:31

خلية إدارة التمرين وخلية الإستجابة السيبرانية تستمران بمتابعة فعاليات تمرين الأسد المتأهب_2024

03:46

تعرف على الاسلحة التي ضبطها الاردن مع اعضاء خلية ارهابية

02:12

حزب الله يطلق مُسيرات على قاعدة عسكرية غربي طبريا

01:09

النجم الأرجنتيني ديبالا على رادار الدوري السعودي

00:23

الحكومة: نحذر من المال الأسود في الانتخابات القادمة

وفيات
وفيات الأربعاء 15-5-2024وفيات الثلاثاء 14-5-2024وفيات الاثنين 13-5-2024وفيات الأحد 12-5-2024التهتموني تنعى وزير النقل الاسبق السحيمات