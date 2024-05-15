جامعة مؤتة تحصد المرتبة الأولى كأفضل ابتكار بحثي علمي على مستوى المملكة

وطنا اليوم:حصد ابتكار بحثي قدمه ثلاثة من خريجي طلبة البكالوريوس في كلية الهندسة في جامعة مؤتة المرتبة الأولى على كل الجامعات في المملكة الأردنية الهاشمية، ليحصدوا الفوز لجامعة مؤته وتحقق أعلى مرتبة بحثية علمية وكافضل بحث علمي قدمه الطلبة في الجامعة.

وشكر الزميل الاستاذ الاعلامي حسن الضمور والد الخريج عبدالله حسن الضمور جامعة مؤتة مقدما لهم التهاني بالمرتبة الاولى على مستوى المملكة، مقدما التهاني والتبريكات لجامعة مؤتة ممثلة برئيسها و بكلية الهندسة، واعضاء التدريس الكرام، حيث فاز البحث العلمي الذي قدمه الطالب المهندس عبدالله حسن الضمور وزملاؤه راشد العدينات و رائد الرفايعة، بالمركز العلمي الأول على مستوى جامعات المملكة الأردنية في المسابقة البحثية ل ( مهرجان التكنولوجيا الوطني الحادي عشر المنعقد في الجامعة الاردنية ) التي اقامتها الجامعات، بالجامعة الأردنية لتحقق جامعة مؤتة المرتبة الاولى على مستوى الجامعات الاردنية كأفضل بحث علمي على مستوى جامعات الوطن، مقدما التهاني لرئيس جامعة مؤتة و للدكتورة المشرفة آمنه مبيضين ولكل من رئيس القسم واعضاء التدريس الكرام، ولابنه عبدالله وزملاه الذين ابدعوا وقدموا اول بحث علمي رقمي في تكنولوجيا الكهرباء الحديثة المتطورة، وذلك ضمن محور التقنيات الخضراء والمستدامة وتحت عنوان “Designing and Testing Protective Overcurrent Relay Using RTDS”

وكانت الدكتوره آمنه المبيضين، قد رافقت طلبتها بعد ان اشرفت على ابتكارهم البحثي والذي يعد مشروعهم المشروع النوعي على مستوى طلبة البكالوريوس، حيث تم تنفيذ المشروع بإستخدام تقنية ال”Real-Time Digital Simulation” والتي يتوفر مختبر خاص لها في الجامعة حيث تعد جامعة مؤتة الجامعة الوحيدة التي تمتلك هذه التقنية على مستوى الجامعات الاردنية.

يذكر ان المهرجان الذي انطلق يوم امس اشتمل على عدة مشاريع في تخصصات هندسية وتكنولوجيا المعلومات بمشاركة واسعة من مختلف الجامعات الاردنية و تنافست فيما بينها على المراكز الأولى

مما سيساهم مشروعهم البحثي في تطوير مستقيل الخدمة الكهربائية الرقمية، بايجاد حلول رقمية فورية .

كما قدم الضمور للمهندس عبدالله حسن الضمور التهاني لنيلة وزملاه معدو البحث وتأهلهم ايضا لنيل مرتبة الشرف من الجامعة لتقدمهم وتفوقهم العلمي .

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