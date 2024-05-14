افتتاح فعاليات المنتدى العلمي الثاني لصيدلة عمان الأهلية

وطنا اليوم:تحت رعاية الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية، افتتحت يوم أمس 13-5-2024، فعاليات المنتدى العلمي الثاني لكلية الصيدلة في الجامعة، بحضورعدد من عمداء الكليات ومدراء الدوائر والمراكز في الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في كلية الصيدلة والكليات الطبية وطلبة كلية الصيدلة. كما حضر الافتتاح عدد من الاكاديميين من كليات الصيدلة في الجامعات الاردنية بالاضافة الى ممثلين عن نقابة صيادلة الاردن وشركات الصناعة الدوائية ومستودعات الادوية وصيدليات المجتمع.

وقد القى الأستاذ الدكتور وسام غازي عماري عميد كلية الصيدلة كلمة في حفل الافتتاح رحب وشكر فيها الحضور والمتحدثين المشاركين، وشكر فيها هيئة مديري الجامعة ممثلة برئيسها الدكتور ماهر الحوراني ونائبه السيد عمر الحوراني على دعمهما الدائم لكلية الصيدلة. كما تقدم بوافرالشكر لرئيس الجامعة على رعايته افتتاح اعمال المنتدى ودعمه للكلية وانجازاتها.

وفي سياق كلمته، اشارعميد كلية الصيدلة الى انه وفي ظل التسارع الكبير الذي نشهده اليوم ومع تقدم العلوم الصيدلانية المختلفة وتطورها، ودخول التكنولوجيا الحديثة ومن ضمنها استخدام الذكاء الإصطناعي وتطبيقاته في مختلف علوم الصيدلة والرعاية الصيدلانية والطبية، فإن المنتدى العلمي الثاني لكلية الصيدلة في الجامعة يمثل فرصة قيّمة للتعرف على آخر التطورات والابتكارات في مجالات صيدلانية مختلفة، وهو أيضا مناسبة تجمع الحضور من خلفيات اكاديمية وصناعية ومهنية وبحضور طلبة كلية الصيدلة لتبادل المعرفة والأفكار والخبرات.

وقد اشتملت فعاليات المنتدى على محاضرات علمية ومهنية ألقاها كل من د. لمى الناظر و د. رواء الربيع من مركز الحسين للسرطان، د.عبد الحميد عليمات / أمين سر وعضو مجلس نقابة صيادلة الأردن، د.هدى ابراهيم من شركة الحوسبة الصحية / برنامج حكيم، السيد أحمد الصمادي الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في أومت (Aumet) ود. محمد القنة / مدير منتجات البيانات والذكاء الاصطناعي في أومت، و د. عمار الشنير/ المدير المساعد لجودة التكنولوجيا الحيوية في شركة ادوية الحكمة.

واشتملت ايضا فعاليات المنتدى العلمي على معرض شاركت فيه عدد من شركات ومستودعات الأدوية ومستحضرات التجميل، كما شارك فيه مركز البحوث الدوائية والتشخيصية الذي تم تأسيسه مؤخرا في جامعة عمان الأهلية.