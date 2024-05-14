طلبة علم النفس السريري في عمان الاهلية يزورون SOS

وطنا اليوم:قام طلاب قسم علم النفس في جامعة عمان الاهلية يوم 12-5-2024 بزيارة الى قرية الاطفال SOS / عمان لغايات التعرف على طبيعة الدعم النفسي الذي يتم تقديمه للاطفال المتواجدين في القرية والمنتفعين من الخدمات المقدمة فيها وبكافة المشاريع.

وخلال الزيارة تم عرض وتوضيح عدد من القضايا الهامة منها:

· سياسة الحماية ومدونة السلوك ، انماط الرعاية الاسرية المتبعة في القرية (بيوت اسرية، بيوت مجتمعية ، بيوت شباب) ، فئات الاطفال المستهدفة والاعمار، طبيعة عمل الامهات ومقدمات الرعاية ، معايير اختيار الامهات ومقدمات الرعاية ، “من قبل منسق الرعاية الاسرية حسام جوارنة “.

· مشروع البيوت الآمنة ، الفئات المستهدفة ، الخدمات المقدمة ، معايير استقبال الحالات، والشراكات ” ، من قبل مديرة مشروع البيوت الآمنة موندا قناش ” .

· طبيعة خدمات الدعم النفسي ، ادارة الحالة ، التقييم النفسي للأطفال، خطط التدخل النفسي، الاحالات للشراكات في حال الحاجة لخدمات متخصصة ” ، من قبل الاخصائية النفسية عروبة امين ” .

· بيوت الشباب والخدمات المقدمة لهم ،مرحلة شبه الاستقلالية والخريجين” ، من قبل منسق الشباب وشبه الاستقلالية .

تلا ذلك جولة تعريفية للطلبة بمرافق القرية .

وقد تمت الزيارة بإشراف الدكتورعصام الضلاعين / استاذ مساعد قسم علم النفس السريري / مدير مركز جامعة عمان الاهلية للرعاية النفسية.