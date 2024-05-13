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مذكرة تفاهم بين جامعة اليرموك ونقابة الصيادلة

منذ 18 ثانية
مذكرة تفاهم بين جامعة اليرموك ونقابة الصيادلة

وطنا اليوم_ وقعت جامعة اليرموك مذكرة تفاهم لخدمات التدريب مع نقابة الصيادلة، وقعها من طرف الجامعة رئيسها الدكتور إسلام مسّاد، فيما وقعها من جانب النقابة النقيب الدكتور محمد عبابنة.

وقال مسّاد إن المذكرة تأتي تعزيزًا لدور الجامعة الرائد من خلال كلياتها ودوائرها ومراكزها العلمية في خدمه المجتمع المحلي، داعيًا إلى تعميق التعاون مع نقابة الصيادلة، عن طريق المحاضرات والورشات والحلقات الدراسية والبرامج الإرشادية الهادفة.

وقال عبابنة إن المذكرة تأتي في سياق إلتزام النقابة بتعزيز التعليم الصيدلاني المستمر وتمكين الصيادلة وطلبة كلية الصيدلة بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة التطورات الطبية والصحية.

ونصت المذكرة على التعاون في مجالات التعليم الصيدلاني المستمر، وتزويد الصيادلة وطلبة الصيدلة بالمهارات اللازمة ومساعدتهم على مواكبة مستجدات المهنة، إضافة إلى التعاون في مجال تطوير القطاع الصحي وخصوصًا الصيادلة وصولاً بهم إلى المتطلبات العالمية في الممارسات الصحية.

ونصت المذكرة على تبادل الخبرات المتخصصة المتوافرة لدى كل طرف وتبادل الإستشارات الفنية في المجالات المختلفة.


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