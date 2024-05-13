جامعة البترا توقع مذكرة تفاهم مع جامعات أربيل (إربِل) في إقليم كردستان العراق في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

وطنا اليوم:وقع الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم رئيس جامعة البترا مذكرات تفاهم موحدة مع جامعات أربيل (إربِل) في شمال كردستان العراق وهي: جامعة صلاح الدين، وجامعة تيشك الطبية، وجامعة أربيل التقنية، وجامعة جيهان، وجامعة هولير الطبية، وجامعة نولج، والمجلس الكردستاني للاختصاصات الطبية، والجامعة اللبنانية الفرنسية، وجامعة سوران، وجامعة أربيل الدولية، وجامعة كويه، وجامعة بيان، وجامعة كوردستان-هولير، وجامعة كاثوليك. بهدف تطوير وتعزيز التعاون في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي بصفته جزءًا من التعاون مع جمهورية العراق الشقيقة.

وجاء توقيع الاتفاقية ضمن مشاركة عبد الرحيم في فعاليات ملتقى التعليم العالي الأردني الكردستاني الذي أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق تحت رعاية رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني.

ونظمت الفعالية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية، بالتنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكردستانية، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، والقنصلية العامة الأردنية في إقليم كردستان العراق.

وتشكل المذكرة نواة عمل مشترك لتبادل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات، وتشجيع تبادل الوفود العلمية والتعليمية، إضافة إلى تبادل الخبرات في المجالات الأكاديمية والتقنية والإدارية في مؤسسات التعليم العالي والجامعات ومراكز البحوث. وتتضمن هذه المذكرة تبادل المنح الدراسية للطلبة بين الجانبين في برامج وتخصصات مختلفة.