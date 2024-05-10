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عاصفة شمسية تضرب الأرض في هذا الموعد.. وهذه أضرارها

منذ 18 ثانية
عاصفة شمسية تضرب الأرض في هذا الموعد.. وهذه أضرارها

وطنا اليوم:قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي، إن نشاطًا شمسيًا حدث قبل أيام، حيث أطلقت البقعة الشمسية الكبيرة المعروفة بـ”AR3664″ خمس كتل اكليلية باتجاه الأرض بشكل كبير.
وأشار السكجي، في بيان الجمعة، أن هذه الكتل الاكليلية من المتوقع أن تندمج مما يزيد من شدة العواصف الجيومغناطيسية عندما تتفاعل مع المجال المغناطيسي الأرضي.
وتوقع أن يصل تأثير هذه العواصف خلال اليومين القادمين، خاصة السبت، إلى درجة G3، وقد ترتفع إلى درجة G4 في حال اندمجت جميع الانبعاثات الاكليلية الخمسة.
وأضاف السكجي أنه من المتوقع أن تظهر الشفق القطبي (الأورورا) عند خطوط العرض المتوسطة إلى المنخفضة في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
وقد تؤثر هذه العواصف على موجات الراديو عالية التردد والاتصالات والملاحة الفضائية، وتعتبر هذه أعلى عاصفة جيومغناطيسية منذ عام 2005، لكن ليس لها تأثير مباشر على الإنسان بشكل عام.
ويذكر أن أكبر عاصفة مغناطيسية ضربت الأرض تُعرف بعاصفة كارينجتون، وتُصنف البقعة الشمسية الحالية AR3664 ضمن فئة عواصف كارينجتون التي أدت إلى قطع الاتصالات التلغرافية في عام 1859.


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